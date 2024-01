Millares de granjas gallegas aun no han cobrado ninguno de los importes de la PAC, que la Xunta se comprometió a adelantar en noviembre 2023

En diciembre del año 2023 la Consellaría del Medio Rural (CMR) se mostraba totalmente indignada porque el Sindicato Labrador Gallego-Comisiones Labradoras (SLG-CCLL) alertaba públicamente de que la Xunta de Galicia no solo no había adelantado los pagos de la PAC, sino que ni siquiera los estaba haciendo efectivos un mes más tarde de anunciar el supuesto adelanto, por lo que miles de agricultores estaban sin cobrar ninguno de los importes de la PAC.

Ahora, denuncian que «llegó principios de enero del año siguiente, y la Consellaría seguía sin efectuar los pagos de la PAC. Además, un año después de ser publicada la Orden del 2023, ni las solicitudes de nuevas incorporaciones, ni las de planes de mejora, ni las de ayudas a pequeñas explotaciones estaban todavía resueltas. Y llegó finales de enero, y muchas granjas siguen todavía sin cobrar ninguno de los importes de la PAC».

Desde el SLG-CCLL valoran que esta situación de incertidumbre económica en la que se encuentran millares de granjas gallegas se debe a la mala organización de la Consellaría del Medio Rural, por lo que exigimos a la CMR que dote al Fondo Gallego de Garantía Agraria (FOGGA) de personal y medios bastante para poder tramitar los expedientes en tiempo.

En este sentido, desde el Sindicato Labrador Gallego calculan que «a día de hoy hay varios millares de granjas que todavía no cobraron absolutamente ninguno de los importes de la PAC, por lo que pedimos su priorización. De igual manera las cuantías asociadas a los eco-regímenes, que no se pagaron en diciembre porque la Administración no hizo los trámites requeridos para proceder a los mismos, y que a 24 de enero todavía no ha cobradonadie».

Igualmente, denuncian que no se sabe nada de las resoluciones de las ayudas de incorporación, planes de mejora y pequeñas explotaciones?, ya que siguen pendientes de publicación por la Consellaría. «Y, por si esto era poco, este lunes la Consellería publicó la convocatoria para el próximo año. Esto significa que, al igual que denunciamos el año pasado, la resolución de las solicitudes del 2023 va a tener lugar una vez que ya se inició el plazo de solicitud de la nueva convocatoria 2024, procedimiento que implica consecuencias negativas directas para las granjas solicitantes».

“LA DESPOBLACIÓN DEL MEDIO RURAL ES PATENTE, Y SE PREVÉ QUE 6 DE CADA 10 PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ESTÉN JUBILADAS EN EL AÑO 2030″

Por una parte, aquellas personas que iniciaron durante el año 2023 el proceso de instalación inicial contando con obtener esta ayuda, perderán la posibilidad de solicitarla, al ser ya titulares de granjas, «precisamente por haber tomado el trabajo de ir arrancando ya el proyecto. Por otra, las personas que tengan posibilidades de obtener la ayuda en la nueva convocatoria publicada, perderán varios días o semanas del plazo establecido para a misma -abierto desde lo 22 de enero-, al notificársele la denegación por la nueva convocatoria ya en marcha».

En este sentido, en primer término quieren llamar la atención sobre «la irresponsabilidad de la Consellería al reincidir en una cuestión que perjudica un aspecto socialmente tan sensible como es la incorporación de nuevas personas labradoras a la producción de alimentos. La tendencia a la despoblación del medio rural es patente, y se prevé que 6 de cada 10 personas que se dedican ahora a la producción de alimentos estén jubiladas en el año 2030»

En segundo lugar, «y a fin no solo de que la administración pública gallega no incurra nuevamente en esta mala praxis, sino con la apuesta de dinamizar la incorporación de cada vez más personas a la actividad agraria, reiteramos a la Xunta de Galicia la demanda de que el plazo de solicitudes de ayudas de incorporación a la actividad agraria esté abierto durante todo el año, no únicamente durante dos meses como está establecido ahora, el fin de adecuarlo a la realidad de las necesidades de la producción agroalimentaria de nuestro país».