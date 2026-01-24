Miles de agricultores marchan en Zaragoza para defender sus productos frente al Mercosur y mostrar la unidad de acción del sector

Miles de agricultores y ganaderos de todo Aragón respaldados por unos seiscientos tractores han tomado las calles de Zaragoza este viernes 23 para defender su profesión y también la salud de los consumidores frente a la llegada de productos del Mercosur, con una normativa de producción «más laxa».

Los productores llevan 26 años luchando contra el acuerdo UE-Mercosur, como ha recordado este viernes a los medios el secretario general de la organización agraria UAGA, José María Alcubierre.

El sector primario ha protagonizado desde comienzos de año distintas movilizaciones en todo el país contra este pacto y la de hoy en la capital aragonesa ha coincidido con el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas.

Por ello, los agricultores han mostrado su esperanza en que sus protestas puedan servir para que los políticos tomen nota de sus reivindicaciones.

«La lucha continúa» ha sido el lema repetido que podía leerse en cada uno de los tractores que han ido tomando el centro de la capital aragonesa con la foto en blanco y negro sobre un tractor de David Lafoz, uno de los fundadores de Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA) y símbolo de esta asociación en sus protestas en favor del campo, quien se quitó la vida el pasado año.

Lafoz participó también en el cerco a la Aljafería en marzo de 2024, en la que entró con su tractor hasta el puente de acceso al palacio junto a otros agricultores, acción que les ha valido multas y peticiones de cárcel y por la que en la protesta de este viernes también se podían leer eslóganes a favor de la absolución de los participantes en ese cerco.

«Queremos crecer donde nacimos» ha sido otro de los lemas de esta movilización, a lo largo de la cual los manifestantes han sembrado la calzada de botes de humo y se han dirigido a pie hacia la Delegación del Gobierno y la sede del departamento de Agricultura.

INSISTEN EN ACTUAR «EN UNIDAD DE ACCIÓN» PARA «DEFENDER LA VIABILIDAD» DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA FAMILIAR EN UN «MOMENTO CRÍTICO»

Las cuatro organizaciones convocantes, ARAGA, ASAJA y UPA Aragón, han compartido la necesidad de reclamar más presupuesto europeo para el campo, una Política Agraria Común «fuerte y justa»; acuerdos comerciales con «reglas justas» y sin «competencia desleal»; una reducción de la carga administrativa y soluciones frente a los daños de la fauna cinegética, entre otras demandas.

Alcubierre ha denunciado una «reconversión brutal» del sector agrario y de la alimentación que, a su juicio, está detrás de la desaparición progresiva de profesionales en el campo aragonés.

El secretario general de UPA, Pedro Roche, ha reconocido que las movilizaciones ya están dando «frutos» en Bruselas y ha puesto el foco en evitar recortes de más del 20% en la PAC, al tiempo que ha exigido «acuerdos justos» con cláusulas de salvaguarda y reciprocidad para proteger sectores clave.

Por parte de Asaja Aragón, su secretario general, Ramón Solanilla, ha calificado la jornada como un «éxito de convocatoria» y ha denunciado que Bruselas legisla «de espaldas al sector», con recortes presupuestarios y una reforma de la PAC que, a su entender, no garantiza «precios justos» para explotaciones con costes al alza.

El presidente de Araga, Federico Lorente, ha criticado que la agricultura sea «moneda de cambio» en acuerdos con terceros países y ha alertado de la entrada de «productos nocivos» para la salud del consumidor.

En el manifiesto conjunto leído al término de la movilización, las cuatro organizaciones han llamado a actuar «en unidad de acción» para «defender la viabilidad» de la agricultura y la ganadería familiar en un «momento crítico», y han advertido de que están en riesgo la soberanía alimentaria y la calidad de los alimentos.

Han reclamado un «campo fuerte, rentable y estratégico», más apoyo presupuestario europeo, controles efectivos en los acuerdos comerciales y una simplificación administrativa que permita dedicar más tiempo a producir que al papeleo.