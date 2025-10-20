Mientra que Azucarera recula, la cooperativa ACOR espera molturar un millón de toneladas de remolacha en la campaña recién iniciada

Mientras que Azucarera parece seguir apostando por dar la espalda al cultivo en Andalucía y en parte de la zona norte, la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR, domiciliada en Olmedo (Valladolid), ha iniciado este lunes la campaña remolachera 2025/2026 con la previsión de superar el millón de toneladas molturadas.

La riqueza analizada ya en las 5.300 primeras toneladas recibidas supera el 17,5%, un punto más que durante la campaña precedente, han informado fuentes de la entidad.

El presidente de ACOR, Jesús Posadas, ha destacado la normalidad y el buen comienzo en la recepción de remolacha procedente de las casi 10.000 hectáreas contratadas en fincas de las nueve provincias de Castilla y León.

La distribución total es la siguiente: Ávila (991), Burgos (1.350), León (1.182), Palencia (1001), Salamanca (566), Segovia (462), Soria (214), Zamora (601) y Valladolid (3.109).

RETRASOS EN LA SIEMBRA Y 55 EUROS POR TONELADA

«Los primeros análisis nos muestran que volvemos a tener una campaña normal en polarización y rendimientos. Es una buena noticia que refuerza la confianza en la estabilidad del cultivo y el trabajo de nuestros socios. Hablamos de un volumen que probablemente supere el millón de toneladas de remolacha», ha explicado en una nota de prensa.

La actual campaña ha estado condicionada por el retraso de las siembras, en torno a tres o cuatro semanas, debido a las lluvias caídas durante el mes de marzo, época en que tradicionalmente se prepara la tierra para efectuar la siembra de la raíz azucarera.

ACOR ha garantizado a los productores un pago mínimo de 55 euros por tonelada contratada, cantidad que en función de la riqueza puede variar al alza.

«Confiamos en que esta campaña nos devuelva la normalidad que todos deseamos y confirme que la remolacha continúa siendo un cultivo seguro y rentable de nuestros regadíos», ha agregado Posadas.