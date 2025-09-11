Meteored analiza las posibles danas del otoño: «Hay condiciones para un gran evento de lluvias torrenciales en la cuenca mediterránea»

El otoño se sitúa como una de las estaciones más críticas en cuanto a fenómenos meteorológicos en España, con las danas como principales protagonistas de episodios de lluvias torrenciales e inundaciones. José Miguel Viñas, Francisco Martín y Samuel Biener, expertos de Meteored, han presentado hoy en un encuentro online ante los medios un análisis detallado sobre el papel de las posibles DANAS del otoño, su relación con el cambio climático y las previsiones para este otoño de 2025.

Samuel Biener, climatólogo de Meteored, ha ofrecido las previsiones para el otoño de 2025, y ha destacado el riesgo alto de que las lluvias intensas vuelvan a los países bañados por el Mediteráneo. Ha señalado que los mares cálidos y la mucha humedad disponible en la atmósfera aumentan el riesgo de tormentas violentas, mientras que las temperaturas se esperan por encima de la media.

Por su parte, los meteorólogos José Miguel Viñas y Francisco Martín han abordado los efectos históricos de las danas en España y la importancia de aprender de episodios pasados para mejorar la preparación y la respuesta ante futuros fenómenos extremos.

DANAS DOPADAS: MARES CÁLIDOS Y RIESGO DE LLUVIAS INTENSAS

Es difícil prever con exactitud la lluvia en esta época, ya que la mayor parte de España registra precipitaciones muy irregulares, especialmente en las comunidades mediterráneas, donde pueden producirse episodios intensos con impactos importantes, como ocurrió en octubre de 2024.

El Mediterráneo ha alcanzado temperaturas cercanas a los 30 ºC, lo que aumenta la cantidad de vapor de agua y potencia la intensidad de las tormentas cuando se combina con inestabilidad en altura. Aunque no se espera necesariamente un episodio tan extremo como el de 2024, las condiciones actuales podrían dar lugar a lluvias intensas en las próximas semanas.

Los mapas actuales del ECMWF muestran una ligera anomalía seca en el oeste peninsular y algo húmeda en las comunidades mediterráneas, aunque sin una tendencia clara. Un solo episodio intenso podría cambiar rápidamente el balance pluviométrico del otoño y del año, y este tipo de fenómenos sólo pueden anticiparse con unos pocos días de antelación.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantendrán por encima de la media en España, siguiendo la tendencia europea. La combinación de mares cálidos y mayor energía atmosférica hace que las danas estén dopadas, aumentando la la peligrosidad de las lluvias, aunque no todas las danas producen precipitaciones torrenciales.