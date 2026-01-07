Mesa del Jabalí catalana: «Hay que pasar de las palabras a los hechos: menos reuniones y más acciones inmediatas»

Joan Carles Massot, presidente de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC), exige que «hay que pasar de las palabras a los hechos: menos reuniones y más acciones inmediatas» y así lo asegurará en la reunión prevista para este miércoles 7 para la reunión de constitución de la Mesa del Jabalí, convocada por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y presidida por Salvador Illa, Presidente de la Generalitat de Cataluña.

Massot ha advertido que «hay que pasar de las palabras a los hechos: menos reuniones y más acciones inmediatas», y ha avanzado que JARC defenderá medidas contundentes para frenar la sobrepoblación de jabalíes, que provoca graves daños a la agricultura y supone un riesgo sanitario para las explotaciones ganaderas.

Principales demandas de JARC a la Mesa del Jabalí se centran en:

1. Escuchar y actuar: suficiente inacción administrativa.

«La Administración no puede continuar ignorando el sector agrario. Hace años que alertamos del problema y aportamos datos sobre accidentes, daños y riesgos sanitarios. Ahora toca actuar.» – Joan Carles Massot

2. Medidas de control cinegético inmediatas y eficaces

«No buscamos titulares para la prensa, buscamos resultados. Hay que reducir la población de jabalíes al mínimo que permita la coexistencia con la actividad agrícola y ganadera. La Administración tiene que ser valiente y no dejarse influenciar por movimientos animalistes» , asegura Joan Carles Massot

3. Compensación por los daños hasta lograr el objetivo

«Proponemos un mapa de seguimiento de las acciones y, allá donde no se logre el objetivo, la Administración tiene que asumir los costes de los daños provocados por la fauna» y «si el Gobierno no actúa con valentía y urgencia, la plaga de jabalíes continuará arruinando el campo y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.», reitera el representante de JARC.

Finalmente destaca que «la Generalitat hace años que no aborda de manera eficaz un problema que no solo arruina la agricultura y la ganadería, sino que también pose en riesgo la seguridad viaria y la salud pública. Esta inacción es inadmisible».