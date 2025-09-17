Mercosur rompe la estrategia de la Comisión Europea y advierte que las salvaguardas agrícolas de la UE deben atenerse a lo ya pactado

Mientras que desde la Comisión Europea se sigue vendiendo todo tipo de medidas y salvaguardas para calmar el enfado del sector agrario europeo, los cancilleres de los países del Mercosur manifestaron este martes 16 su deseo de firmar hasta diciembre el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), pero advirtieron que las salvaguardas agrícolas analizadas por el bloque europeo «deben atenerse a lo ya pactado por ambas partes».

La advertencia fue hecha en un comunicado divulgado por los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur tras la reunión que mantuvieron en Río de Janeiro, donde los cancilleres dijeron haber «tomado nota» de la inclusión de una propuesta de reglamento comunitario sobre salvaguardas agrícolas entre los documentos sobre el acuerdo sometidos a la aprobación del Consejo de la Unión Europea.

Los ministros, según la nota conjunta divulgada por los cancilleres, «resaltaron que la adopción de cualquier reglamento sobre salvaguardas entre las partes tiene que estar en plena conformidad con lo que ya fue pactado en el Acuerdo (de libre comercio con Mercosur)».

Igualmente advirtieron que las posibles salvaguardas agrícolas también tienen que atenerse a las normas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los cancilleres agregaron que los países del Mercosur se reservan el derecho a adoptar en un futuro medidas de implementación de salvaguardas previstas en el acuerdo.

En su comunicado, sin embargo, «reafirmaron su disposición» a firmar el Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea durante la presidencia temporal del Mercosur ejercida actualmente por Brasil y que concluye en diciembre próximo.

La posibilidad de que el acuerdo pueda ser firmado en la cumbre que tendrán los jefes de Estado del Mercosur en Brasilia en diciembre ganó fuerza tras la decisión anunciada hace dos semanas por la Comisión Europea de proponer un pacto provisional que pueda acelerar la entrada en vigor de lo pactado a nivel comercial.