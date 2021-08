Mercadona no venderá leche por debajo de 60 céntimos, lo que satisface al sector pero no soluciona el problema de rentabilidad

Los ganaderos están acostumbrados a que la leche sufra prácticas comerciales desleales por parte de la distribución. Por eso, el anuncio de Mercadona, en el ojo del huracán de las protestas del sector lácteo, de subir unos céntimos el precio de la leche en sus lineales ha sido recibido con esperanza por el sector. A partir de septiembre, la gran cadena de distribución no venderá este producto por debajo de 60 céntimos el litro.

«Aunque es un paso positivo, no salvará por sí mismo a las explotaciones que ya venían de una situación precaria y que ahora mismo, con la brutal subida de los costes de producción de los últimos meses, se encuentran en una situación de quiebra técnica», han explicado desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Para que España no pierda definitivamente las muchas explotaciones lácteas que agonizan, esta subida debe ser seguida por el resto de las grandes superficies comerciales y la industria láctea y ha de conjugarse con otros avances.

OTRAS MEDIDAS NECESARIAS



Por otro lado, la industria debe trasladar la subida anunciada a los productores de la leche. En este sentido, para UPA es intolerable que algunas industrias sigan quebrantando la Ley de la cadena alimentaria. Por eso, la organización pide al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que vele por su cumplimiento y «aplique mano dura» a los incumplidores a través de la AICA.

En cuanto al resto de la distribución, el ganadero y secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, se muestra optimista. Dado que Mercadona posee aproximadamente el 30% de la cuota del mercado lácteo de España, «tiene un tamaño suficiente como para provocar el arrastre del resto de la distribución en esta dirección».

Por otro lado, la industria española debe incrementar el precio que paga a los ganaderos. UPA ha explicado que los precios que reciben los productores deben subir en consonancia al incremento de los costes de producción que soportan. Asimismo, la organización señala que el incremento debería equiparar a España al resto de Europa, donde se paga de media 0,36 cts. el litro de leche y 0,39 cts. el kilo de productos industriales (leche en polvo y mantequilla).

En todo caso, Santalla ha dicho que en UPA, aunque valora el gesto de que no se venderá leche por debajo de 60 céntimos,advierte de que no se sentarán a esperar a que esto pase: «Estamos presionando a todos los niveles para que todos se pongan las pilas, para que las subidas no se queden por el camino y lleguen a los productores y, por supuesto, seguimos exigiendo que quienes traen sin necesidad leche de fuera, como DÍA, dejen de hacerlo dañando a nuestro sector primario».