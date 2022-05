Mensaje claro a la PAC que defiende Europa: «Con una política verde, verde, no se da de comer a los ciudadanos»

En pleno debate sobre la situación actual en el sectro agrario y las consecuencias de una aplicación estricta de la nueva PAC y sus políticas verdes, el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha aludido a algunas de las últimas decisiones del Gobierno que afectan a la agricultura y a la ganadería y, entre otras críticas, ha considerado que «con una política verde, verde, no se da de comer a los ciudadanos».

Barato ha hecho esta afirmación durante el acto de inauguración de la sede de ARAG-Asaja en Logroño, ante la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, y la consejera de Agricultura riojana, Eva Hita.

En su intervención, Barato ha aludido a que la PAC «es muy importante porque de ella depende alrededor del 30 % de la renta agrícola en España», pero «el resto depende del mercado, que está complicado, sí, pero debe de propiciar un reparto justo de la tarta. Para eso, las decisiones no pueden ser como las que se prevén, que nos van a volver a perjudicar», ha asegurado.

Ha puesto como ejemplo el proyecto de ley del Envase, que «dice que se va a quitar la red donde van las patatas, la de las naranjas o la bandeja de las fresas y eso va a encarecer el producto», ante lo que «hay que saber quien lo va a pagar» y «parece que otra vez nos toca» a los productores.

Barato ha asegurado que «en otros países, como Francia, se plantean lo mismo, se estudia y se propone, pero no se aplica».

Ha reconocido «avances» en otras cuestiones que afectan al campo, como la tributación por módulos y ha recalcado el papel de ASAJA de «defender la agricultura y la ganadería y trabajar con los gobiernos, sean del color que sean».

En cualquier caso, «no vienen tiempos buenos», ha afirmado el presidente de ASAJA, para quien «los costes de producción nos están asfixiando» y «gracias a que no hay una gran crisis de los precios que perciben los agricultores, porque si no, no sé que pasaría».

«Hay que conseguir que la cadena -de producción- sea transparente y que cada uno gane su tercio y lo demás ya vendrá», ha dicho Batato, que ha insistido en que «con una política verde, verde, no se da de comer a los ciudadanos».

Porque «podemos defender la ecología todo lo que queráis», ha asegurado, «pero que no pase como con la energía nuclear, que era muy mala y ha pasado a ser verde en cuatro días»; «tampoco podíamos importar productos genéticamente modificados porque eran muy malos y ahora ya son buenos» y «no podíamos importar productos de Argentina por sus tratamientos fitosanitarios y ahora ya podemos».

«¿Qué ha cambiado?», se ha preguntado Barato, quien ha respondido que «la necesidad», y, «ante esa realidad, hay que darse cuenta de que los agricultores españoles ponemos alimentos sanos encima de la mesa y eso tiene que tener una correspondencia».

Por su parte, el presidente de ARAG-ASAJA ha sido especialmente crítico con “aquellas voces indocumentadas a las que les sale gratis desacreditar nuestro trabajo porque como se vio en la pandemia somos estratégicos, somos imprescindibles y eso lo tienen que entender las instituciones, los políticos y la sociedad en su conjunto”.

Para ello, ha apelado a que el sector trabaje unido para hacer valer lo nuestro y lograr unos precios dignos para nuestros productos” pese a que todavía la Ley de la Cadena Alimentaria “amaga, pero no remata”.