Menos mascotas y gimnasios y más sector agrario: Piden al Gobierno andaluz que no les deje de lado y apruebe deducciones fiscales autonómicas

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, ha pedido al Gobierno andaluz deducciones fiscales autonómicas para el sector agrario, en un momento en el que el presidente de andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado nuevas medidas fiscales como la tenencia de mascotas o acudir a un gimnasio. La organización explica que los agricultores y ganaderos «pagan rigurosamente sus impuestos a pesar de sufrir crisis permanentes por la falta de rentabilidad», por lo que pide al Gobierno andaluz que «sea solidario también con un sector prioritario y esencial para la economía de nuestra tierra».

Por eso, demandan a Juanma Moreno que también se acuerde del campo en su política de deducciones fiscales autonómicas. “En un momento de anuncios continuados de reducción de impuestos, le pedimos a Juanma Moreno que sea solidario con el sector agrícola y ganadero, un sector prioritario y esencial para la economía de nuestra tierra”, expone el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez.

Asimismo, Cózar considera que los agricultores y ganaderos “no podemos ser ciudadanos de segunda” en cuanto a las cuestiones impositivas se refiere.

“Pedimos desgravaciones fiscales también a los agricultores como lo está anunciando para otros sectores. Por ejemplo, ¿por qué no quitan el impuesto de transmisiones patrimoniales, el modelo 600, a la hora de hacer un arrendamiento de tierras agrícolas? Nosotros liquidamos nuestro impuesto, que muchas veces son cantidades irrisorias, pequeñas, pero lo pagamos sin problema. O, por ejemplo, no pagar las tasas correspondientes a la expedición del carné de aplicador de fitosanitarios. O, también, ¿por qué no nos podemos desgravar en la renta, igual que el resto 100 euros máximo, los gastos de fitosanitarios, abonos, trabajos agrícolas o de compra de maquinaria? En este último caso concreto sí tenemos una reducción en la renta, pero es a nivel estatal, por lo que creemos que sería también interesante tenerla a nivel autonómico”, concreta Jesús Cózar Pérez.

Se trata, a juicio del secretario general de UPA Andalucía, de medidas que debe impulsar el Gobierno de Juanma Moreno en su política de reducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF “para demostrar su interés por defender la agricultura y la ganadería andaluzas”.

“Si realmente la Junta de Andalucía quiere defender al campo, es más que necesario que ponga en marcha iniciativas fiscales para un sector al que siempre le viene bien todo tipo de ayuda. Creo que es muy importante que la Administración siga mirando hacia el sector que genera vida y riqueza en nuestro territorio”, reclama Jesús Cózar Pérez.

Además de esta petición, desde UPA Andalucía ven con buenos ojos las ayudas planteadas por la Junta de Andalucía para los agricultores y ganaderos que se han visto afectados por el algodoncillo, la lengua azul o el mildiu.

“Se trata de un presupuesto de 22 millones que la Consejería de Agricultura destinará a apoyar a los agricultores y ganaderos ante las pérdidas derivadas de enfermedades que están sufriendo los animales y los cultivos de Andalucía. Es una buena noticia, aunque nos hubiera gustado que se presupuestaran más fondos. De todas formas, estaremos muy pendientes de las condiciones de reparto de ese dinero para que lleguen a los agricultores y ganaderos que realmente lo están pasando mal y han sufrido pérdidas considerables por esas enfermedades. Y esperamos que la Consejería agilice su pago lo máximo posible para que la subvenciones les lleguen a los afectados cuanto antes”, concluye el secretario general de UPA Andalucía.