Mediación ante el Ministerio: exigen a Planas financiación del MAPA para la medida de arranque voluntario de viñedo

ARAG-ASAJA ha reclamado al PSOE de La Rioja que exija al Ministerio de Agricultura la financiación para la medida de arranque voluntario de viñedo para la implementación de esta medida en esta región, así como que defienda que la PAC mantenga el instrumento específico de apoyo al sector vitivinícola.

En el encuentro, la organización profesional agraria ha demandado agilidad en la transposición a la normativa nacional de las medidas incluidas en el Paquete Vino, trabajando junto con el sector en su aplicación, especialmente en lo relativo al ajuste de masa vegetal.

En este sentido, ARAG-ASAJA considera imprescindible dotar económicamente tanto el arranque voluntario como la cosecha en verde, mediante fondos del ISV y/o nacionales, por lo que es indispensable que el Ministerio cofinancie la medida de arranque voluntario.

ARAG-ASAJA también ha insistido en la necesidad de reforzar la financiación en 2026 de la cosecha en verde, recurriendo a remanentes de otras medidas, ante lo que considera una dotación claramente insuficiente de la propuesta actual.

UNA PAC CON PRESUPUESTO ADECUADO Y ACUERDOS CON TERCEROS PAÍSES CON LAS MISMAS REGLAS

Por otra parte, representantes de ARAG-ASAJA han señalado la importancia de que la futura PACmantenga el instrumento específico de apoyo al sector vitivinícola, incluyendo medidas como la reestructuración y reconversión de viñedos y las herramientas de gestión de crisis, con un presupuesto que, como mínimo debiera ser al menos igual al presupuesto actual destinado a este sector, 202 millones de euros anuales.

La organización agraria respalda mantener la posición actual de rechazo del Gobierno frente a la propuesta de la Comisión Europea sobre la nueva PAC y el Marco Financiero Plurianual.

Además, pide un pacto político y territorial entre Gobierno, comunidades autónomas y organizaciones profesionales agrarias para defender hasta el final la posición española en este proceso de negociación.

Las decisiones tomadas en Europa marcan el devenir del sector agrario y tienen consecuencias directas en la viabilidad de las explotaciones riojanas. Es por ello, que los representantes de la organización han insistido en que determinados acuerdos internacionales con terceros países fomentan la competencia desleal. Es el caso del acuerdo UE-Mercosur, por lo que ARAG-ASAJA reclama al PSOE de La Rioja la no aplicación provisional del acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También demanda la implantación de controles eficaces en frontera y en origen en materia fitosanitaria, sanitaria, de bienestar animal, social y ambiental y la creación de un sistema de información pública y en tiempo real sobre importaciones. Por último, la exclusión del sector primario de futuros acuerdos comerciales con terceros países.

La organización ha entregado a Javier García un documento reivindicativo que contiene las demandas expresadas por el sector durante las últimas movilizaciones agrarias. Entre ellas está una gestión eficaz de la población de lobo que implique la alineación de las estrategias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con las de las comunidades autónomas, combinando la protección de la especie con la viabilidad de la ganadería extensiva.