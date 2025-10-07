Máxima preocupación tras la segunda explotación en Cataluña que resulta afectada por la Dermatosis Nodular Contagiosa del bovino

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña han confirmado una segunda explotación con la presencia del virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), una enfermedad que afecta al ganado bovino y que requiere la adopción de medidas para su erradicación.

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), esta segunda granja de bovino -localizada en el municipio de Peralada (Girona)- se encuentra próxima a la primera explotación afectada, confirmada como positiva el pasado 3 de octubre.

Esta segunda granja tiene un censo de 270 bovinos para la producción de leche y en ella se encontraron animales con síntomas compatibles con la enfermedad, en concreto fiebre y nódulos en la piel.

Los servicios veterinarios de la Generalitat realizaron una inspección clínica de la explotación de manera inmediata, con toma y envío de muestras al laboratorio central de veterinaria de Algete, donde se confirmó la presencia del virus de la dermatosis nodular contagiosa el pasado domingo.

Según el MAPA, se están poniendo en marcha las medidas de control en la explotación afectada, que incluyen la inmovilización y vaciado sanitario de la explotación, la eliminación de cadáveres de animales sacrificados, la eliminación de los productos susceptibles de estar contaminados y la investigación epidemiológica para tratar de identificar los contactos de riesgo.

Desde que se confirmó el primer caso en una granja próxima el pasado 3 de octubre, se mantiene la zona de restricción ya establecida, compuesta por una zona de protección de un radio de 20 kilómetros y otra de vigilancia de 50 kilómetros a la redonda.

En esas áreas se ha restringido el movimiento de animales de la especie bovina y de sus productos, con inspecciones clínicas en las explotaciones de la zona y toma de muestras en caso necesario.

El MAPA ha recordado que la dermatosis nodular contagiosa está considerada como enfermedad de categoría A en la Unión Europea, por lo que resulta obligatorio adoptar las medidas precisas para lograr su erradicación.

El lunes 6, el sindicato Unió de Pagesos lamentaba la falta de previsión del Departamento de Agricultura de Cataluña ante la vacunación de vacas contra la dermatosis nodular contagiosa, después de que en junio ya se detectaran diversos casos en Francia e Italia.

También reclamó indemnizaciones «justas» para las granjas que tengan que sacrificar su rebaño o estén en el radio de afectación. Asimismo, desde Castilla y León se exigía al Ministerio de Agricultura la “regionalización” del primer foco detectado en Cataluña, así como mantener las exportaciones de vacuno.