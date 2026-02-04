Máxima preocupación ante los próximos desembalses en las vegas de Guadalajara, con el cultivo de maíz que está aún sin cosechar

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, APAG, se ha reunido este miércoles 4 con la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, para hacerle llegar la preocupación de los agricultores de Guadalajara ante la gestión de los próximos desembalses por el incremento en el nivel de los embalses de la provincia y su posible afección sobre los cultivos, en especial el maíz.

El presidente de APAG, Juan José Laso, ha explicado que la mayor superficie de maíz que hay en esta provincia está en las vegas de los ríos Atance, Aliendre, Bornova y Henares y este año está todo sin cosechar «y nos da mucho miedo que los ríos se desborden como ocurrió en el mes de marzo del año pasado. Eso sería una auténtica tragedia para los agricultores de la provincia de Guadalajara».

Este inicio de año está siendo inusual por las abundantes lluvias, que ya multiplican por tres la pluviometría de un año normal en muchos municipios. Esta situación ha provocado que el maíz no se pueda cosechar, poniendo en alerta a los agricultores al encontrarse en las vegas susceptibles de anegarse. Unas 2.000 hectáreas de maíz y cultivos hortícolas, como el espárrago verde, en las que se han realizado fuertes inversiones en insumos y labores, esperan para poder ser cosechadas.

“Lo que queremos es avisar a la Subdelegación del Gobierno y a la Confederación Hidrográfica del Tajo de cuál es la situación agronómica de esta zona para que hagan todo lo posible para evitar posibles inundaciones”. Laso ha manifestado que confía y espera en que “los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, -que son excelentes- puedan amortiguar estas avenidas de agua jugando un difícil equilibrio que sin hacer daño”. “Creo que se puede conseguir y de ello dependemos”, ha afirmado.

La situación afecta también a la zona sur de la provincia de Guadalajara, en las que los agricultores han manifestado su preocupación; en concreto la vega del Tajuña, regulada por el embalse de la Tajera, que en años anteriores también ha sufrido inundaciones debido al volumen excesivo de los desembalses, que el río no puede evacuar. Los cultivos afectados en este caso son el cereal y el espárrago verde.

APAG va a enviar un escrito a la Subdelegación aportando datos concretos de hectáreas y términos municipales, que la propia Subdelegación se ha comprometido a enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

En la reunión han participado también el secretario general de APAG, Antonio Torres y el vocal de la Junta, Félix Andrés, agricultor y regante de San Andrés del Congosto, para exponer la situación de los regantes de esta zona de la provincia.