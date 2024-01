Más respaldos a la petición al Gobierno para que derogue de forma inmediata la normativa que sobreprotege al lobo

ASAJA-Castilla y León, al igual que las otras organizaciones profesionales agrarias, ha secundado la petición de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para que el Gobierno de España derogue de forma inmediata la orden ministerial que sobreprotege al lobo «y que impide cualquier tipo de control, a costa de la intensificación de sus ataques a la cabaña ganadera».

El presidente regional, Donaciano Dujo, ha reclamado la urgente derogación de la normativa que incluye al lobo en el listado de especies de especial protección, la máxima posible, desde septiembre de 2021.

«La ministra y el Gobierno de España tienen que tomarse en serio el tema, especialmente tras el cambio de posición de la Comisión Europea. El lobo tiene que ser como era, una especie protegida, pero es necesario un control poblacional para que no se generen daños irreversibles al sector ganadero y el mundo rural en su conjunto, porque su avance pone en peligro el equilibrio del resto de especies», ha afirmado el presidente de ASAJA en Castilla y León.

LA ESPECIE NO PELIGRA

«Las indemnizaciones son muy importantes —añade Dujo—, pero no compensan el daño moral que sufre el ganadero. Nosotros nos levantamos cada día para cuidar al ganado y producir alimentos, no para encontrarte con animales muertos por culpa de un lobo que no está en peligro de extinción, como se está probando en los censos y datos que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha preferido ignorar para legislar sobre argumentos ideológicos».

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha informado esta semana de que mandarán al Ministerio una carta para que derogue de forma inmediata la orden ministerial de catalogación del lobo y se recupere la situación al norte del Duero anterior a septiembre de 2021, con el fin de que la Junta de Castilla y León pueda gestionar el control de la especie.

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones se reunió este martes con las organizaciones profesionales agrarias para abordar este controvertido asunto. La cita ha surgido después de que la Comisión Europea haya apostado por el Estatuto Internacional Jurídico del Lobo para que su catalogación pase de estrictamente protegida a únicamente protegida, decisión que hizo pública el pasado 20 de diciembre.