Más de cien entidades piden al Ministerio de Agricultura la protección de las abejas y polinizadores

Más de 100 entidades han enviado este martes 11 una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, en la que le piden el respaldo de España a la propuesta de la Comisión Europea para que se adopte el Documento guía de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés)sobre la evaluación de los riesgos de los plaguicidas para las abejas. Esta guía podría ser adoptada por la Unión Europea en la próxima reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de diciembre en Bruselas.

El documento, presentado por la EFSA en julio de 2013, fue la base de la evaluación de los riesgos de los tres insecticidas neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) cuyos usos al aire libre fueron prohibidos totalmente en la UE la primavera pasada debido al peligro demostrado que suponen para las abejas y otros polinizadores. Esta prohibición contó con el voto favorable de España. Sin embargo, este documento guía aún no fue aprobado por los Estados miembros y en la última reunión del Comité, en octubre, la mayoría de los países (18), entre ellos España, se mostraron en contra de adoptar inmediatamente y de forma completa este documento.

Lamentablemente, la prohibición de los neonicotinoides serviría de muy poco para la protección de las abejas y otros polinizadores si no se adopta este documento guía y se obliga a que todos los plaguicidas, en el mercado actualmente y futuras solicitudes de autorización, pasen el mismo y riguroso proceso de evaluación de riesgos por los que pasaron los tres neonicotinoides. Esto es aún más importante cuando muchos de los usos de los tres insecticidas están siendo sustituidos por otros igualmente peligrosos para las abejas y otros polinizadores.

Si el compromiso de España de proteger a los polinizadores es real, como parece demostrar su apoyo a la prohibición de los neonicotinoides, su suma a la Coalición para la Conservación de los Polinizadores y la puesta en marcha de la elaboración del Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Polinizadores, su apoyo al documento-guía de la EFSA no debería ser cuestionado en ningún momento y es más que necesario. Sin una rigurosa evaluación de los riesgos de todos los plaguicidas para las abejas y otros polinizadores su conservación y todos los planes habidos y por haber pueden ser sólo una utopía y bonitas palabras.

Listado de entidades que firman la carta:

ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central; ADEGA – ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALIZA; ADENEX; ADSG APICOLA DE CANTABRIA; AMAL; Amigos de la Tierra España; APAVAL; APIADS; APICAM; APICULTORS ECOLÒGICS ASSOCIATS; Apicultura Ibérica; Asociación medioambiental JARA; ASOCIACIÓN AFIGRANCA (Asociación de Fibromialgia de Gran Canaria); Asociación Apicultura de Andalucía; Asociación Balear de Entidades de Caza (ABEC); ASOCIACIÓN BEE GARDEN; ASOCIACIÓN BERCIANA DE APICULTORES (ABERAPI); ASOCIACIÓN CANARIA DE ENTIDADES DE CAZA (ACEC); Asociación Cántabra de Apicultores; Asociación de agricultores Biológicos de la Región de Murcia; ASABIM; Asociación de Agricultura Ecológica Tierra Fértil; Asociación de Apicultores de Asturias; Asociación de Apicultores de Gran Canaria; Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid (APISCAM); Asociación de apicultores de la provincia de Pontevedra; ASOCIACIÓN DE CAZA Y PESCA IPAR OREIN; ASOCIACION DE CAZADORES NAVARROS; ASOCIACION DE NATURALISTAS DEL SURESTE (ANSE); Asociación Ecocolmena España; Asociación educación ambiental de Madrid AEA-Madrid; Asociación en Defensa de las Abejas en el Principado de Asturias (ADAPAS); ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APICULTORES; Asociación Galega de Apicultura; Asociación Hábitat, Terrazgo y Monte; ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA APICULTURA TRADICIONAL Y ECOLÓGICA; ASOCIACION PROFESIONAL DE APICULTORES EXTEMEÑOS (APAEX); ASOCIACIÓN REDMONTAÑAS; Asociación sociocultural La Simiente de Lebrija; ASOCIACION SUSPERGINTZA; Asociación Vida Sana; Asociación Casina de Apicultores; Associacio de Joves Agrorural del Pais Valencia; Associació La Segona Volta; Brinzal; Centre d’Ecologia i projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya; COAG – COMUNIDAD VALENCIANA; Confederación en Defensa de la Abeja en la Cornisa Cantábrica – CODACC; Cotó Roig; ECOLABBEE; ECOLOGISTAS EN ACCIÓN; Ecologistas en Acción Málaga; ENEEK Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi; Erica Mel S.C.G.; FAAC (Federación de Asociaciones de Apicultores de Cantabria); Federació Ecologistes de Catalunya (EdC); FODESAM; FORO AGRARIO DE MUJERES; Foro Asturias Sostenible para el conocimiento y desarrollo del medio rural (FAS); Fundación Amigos de las Abejas; Fundación Ecoagroturismo-ECOTUR; Fundación Entretantos; Fundación Pa’l Monte; Fundación Savia por el Compromiso y los Valores; Fundación Vivo Sano; Gaden: Grupo Alavés de Defensa y Estudio de la Naturaleza; GEOCLIMA (Grupo de Investigación del Clima). Universidad Autónoma de Madrid; GEPEC-Ecologistes de Catalunya; GIPUZKOAKO ERLEZAIN ELKARTEA; Greenpeace; GREFA; Grupo de anillamiento Aegithalos; Hogar sin Tóxicos – Fundación Vivo Sano; IDEAA Sistemas Regenerativos; Izate Asociación Medioambiental Ingurugiroaren Taldea; La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. De Consumo Responsable Agroecológico; La Luna Verde de Moralzarzal; La Vianda (grup de consum conscient i ecològic); Les Colmenes de Tate; Lliga per a la defensa del Patrimoni Natural, DEPANA; Madrid Agroecológico; Marfull Ae Agro; MELAZAHAR COOP. V.; Movemento Ecoloxista da Limia MEL; Observatorio para una Cultura del Territorio; Pacto Mundial Consciente; Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià; POLLINIS; PROYECTO GRAN SIMIO (GAP/PGS-España); RED DE AGROECOLOGIA REGION DE MURCIA; Red de huertos urbanos comunitarios de Madrid; Red de Semillas; Riet Vell; S. C. A. La Verde; Salva la Selva; Salvem la Platja Llarga;

SEO/BirdLife; SFC-SQM Madrid; Sindicato Labrego Galego; Slow Food Valencia; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA / AGROECOLOGÍA; SOS Coello de Monte de Galicia; SOS polinizadores; Territorios Vivos; UNIÓ DE LLAURADORS I RAMEDERS DEL PAIS VALENCIÁ; UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE CAZA (UNAC); UNITEGA; Vera Sostenible; VIDA APICOLA; WWF España; XURESPESCA