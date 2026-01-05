Más de 800 pymes agroalimentarias se benefician de los 346 servicios digitales de Andalucía Agrotech

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a través de Andalucía Agrotech European Digital Innovation Hub (EDIH), ha ayudado a más de 800 pymes agroalimentarias a impulsar su transformación digital a través de los 346 servicios digitales que se ofrecen. Por ello, desde la administración se invita al sector andaluz a solicitar estos servicios que están bonificados al cien por cien y de los que ya se han beneficiado más de 18.000 usuarios.

Andalucía Agrotech EDIH está liderado e impulsado por la Consejería de Agricultura y es un ejemplo de cooperación público-privada de la que forman parte un total de 24 entidades promotoras junto a otras siete entidades asociadas, incluyendo representantes del sector del conocimiento, del sector agroalimentario y empresarial, aglutinando el 70 por ciento de los recursos en innovación digital de Andalucía.

Su objetivo principal es acompañar a las empresas y acelerar la transformación digital del sector agroalimentario, aumentando así la competitividad de las empresas, mejorando el empleo y fomentando la innovación. Para ello, ofrece una plataforma física y digital para conectar a todos los agentes involucrados en la agrotecnología.

Los servicios ofertados se agrupan en cuatro grandes bloques que consisten en evaluar la viabilidad de una tecnología antes de invertir en ella; fomentar la colaboración entre empresas, startups y otros actores del ecosistema; capacitar a los profesionales del sector en las tecnologías digitales; así como facilitar a las empresas el acceso a fondos para financiar sus proyectos de digitalización.

IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR

En este sentido, la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro, ha puesto de relieve «la importancia que tiene la digitalización y la innovación en el sector agroalimentario andaluz para mantener el liderazgo económico en Andalucía, ser más competitivos en el exterior y, por supuesto contar con una agricultura más sostenible en el futuro más inmediato».

Así, De Toro ha explicado que, «teniendo en cuenta que el sector agroalimentario andaluz es un pilar de la economía regional, desde la consejería impulsamos la digitalización porque entendemos que la tecnología y la innovación generan un valor añadido que permiten crear nuevas industrias agroalimentarias, mejorar la calidad de los productos y abrir nuevos mercados».

Por último, la directora general ha señalado que desde la consejería se ha incluido la innovación y la digitalización en todas las estrategias sectoriales. «Esto significa que cada sector, desde el olivar hasta el de las frutas y hortalizas en invernadero, cuenta con un plan específico para impulsar la adopción de nuevas tecnologías y mejorar su productividad», ha abundado.