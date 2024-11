Más de 30.000 hectáreas de cultivo ecológico han sido dañadas por la DANA, el 61 % de su superficie cultivada en Valencia

La DANA que castigó Valencia el pasado 29 de octubre afectó a 30.105 hectáreas de cultivo certificado ecológico -el 61% de su superficie así cultivada en la provincia-, ha precisado a Efeagro el ingeniero forestal Vicente Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV).

«Estamos ultimando el informe que presentaremos el próximo 3 de diciembre» al consejero valenciano de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, pero de acuerdo a los datos recogidos hasta el momento «un total de 1.354 productores de agricultura ecológica, el 64% que es un porcentaje alto», han sufrido los devastadores efectos de esta catástrofe.

Afirma que no sólo ha dañado la producción primaria sino las empresas implantadas en polígonos «que elaboraban a partir de insumos de agricultura ecológica»: 225 empresas, un 48% de las certificadas por el CAECV, muestra hasta qué punto está tocado «el tejido económico y empresarial que mueve nuestro sector» que en muchos casos tendrá que «empezar desde cero otra vez».

El daño es «muchísimo, muchísimo», lamenta Faro, porque no se trata sólo de cultivos destrozados, «sino de productos que ya estaban almacenados y se han perdido también», además de «la maquinaria para elaborarlos, que ha desaparecido», por no hablar de los vehículos porque «muchas personas tenían alguno con diez, doce o quince años que les hacía el trabajo, pero lo han perdido y lo único que te dan (los seguros) es el valor venal, más un 20 %, y eso en muchos casos no es más de 600 euros… ¿Qué compras con eso? Una motocicleta, y de segunda mano.»

LA IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD

Por ello, Faro cree que la recuperación será «una carrera de larga distancia» que «tardará años» y de ahí la importancia de las muestras de solidaridad recibidas, que le hacen «estremecer cada vez que las veo en cada rincón de España» porque «nuestra cultura demuestra que somos un pueblo solidario y que a eso no nos gana nadie».

Como ejemplo, relata el cartel de recogida de alimentos y productos «que siguen haciendo falta» que encontró en una tienda en el centro de Madrid durante su reciente visita a la capital para participar en la 40 edición de BioCultura y que le emocionó porque «allí donde vas encuentras eso: solidaridad y eso es muy de agradecer».

Respecto a la situación actual en la zona devastada, de momento «se sigue atendiendo en primer lugar a la recuperación de las vías de comunicación y las zonas urbanas para que todo vuelva un poco a la normalidad» y en ese sentido «los mercados públicos, las tiendas, los supermercados…, están haciendo un esfuerzo importante para retomar ese espacio recuperando agua, luz, algo tan básico que se ha alterado muchísimo».

El campo «tardará un poco más» porque la población vive en las ciudades y «hay 75 municipios afectados por la dana, 14 en la zona cero», la más castigada.

LOS AGRICULTORES VALENCIANOS SE ORGANIZAN

Respecto a las ayudas para la producción ecológica, Faro precisa que el CAECV es «una entidad de derecho público que gestionamos de forma privada los propios operadores» y, aunque el organismo depende técnicamente de la Consejería «tenemos nuestros técnicos y operadores» y «un 85% de nuestro presupuesto viene de los propios operadores».

La Consejería también «nos ayuda con las certificaciones y parte de nuestro presupuesto, así como a mejorar el nivel de las tecnologías de información, promoción, etcétera».

Con el 61% de su superficie afectada, los agricultores también organizan sus propios actos como ‘Burbujas solidarias’ impulsado recientemente por las siete bodegas de la denominación de origen Cava de Requena en el mercado de Colón en Valencia capital, que recaudó 20.000 euros para ayudar a los afectados, incluyendo los de la comarca de Requena-Utiel, una de las castigadas.

Otro acto es «un mercadito de productos ecológicos que se organiza ahora todos los sábados por la mañana en la sede de PROAVA (entidad que representa a productores locales de Valencia, Castellón y Alicante) de aquí a Navidad en el ‘celler’ o bodega del siglo XIII que tienen en su sede y donde todo lo que se recaude será destinado a las personas afectadas».