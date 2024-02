Más de 15.000 agricultores, según los organizadores, respaldan en Sevilla la primera gran manifestación del campo español

En la que puede considerarse como la primera gran movilización en España en el clima de protestas que recorre el campo europeo, más de 15.000 agricultores, según los organizadores y más de 5.000 según la Policía, se han dado cita este jueves 1 en la capital andaluza con el objetivo de reclamar al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía soluciones para la “complicada situación que atraviesa por la falta de infraestructuras hídricas y acentuada por la sequía extrema actual”.

El sector agrícola de Huelva ha respondido con un éxito rotundo a la manifestación convocada por los representantes de las organizaciones agrarias Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu).

Más de 15.000 personas, según los organizadores y más de 5.000 según la Policía, se han dado cita en la capital andaluza, desbordando así las previsiones de los organizadores que han contado con el apoyo del campo onubense, así como el respaldo sindical y empresarial, en una marcha que ha partido a las 11 horas desde la glorieta que une la avenida Alfredo Kraus y la avenida Flota de Indias, hasta concluir en la Plaza de España en torno a las 14 horas.

“NO NOS PODEMOS PERMITIR LA INESTABILIDAD DE LAS 200.000 PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL CAMPO ONUBENSE NO VAMOS A PERMITIR PONER EN RIESGO A NUESTRAS FAMILIAS”

En este sentido, el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha mantenido que “los agricultores no podemos permitir esta situación tan insostenible porque nos preocupa constantemente el hecho de que llegue el mes de abril y nuestra llave no riegue en nuestros campos”.

De igual modo, ha manifestado que “no nos podemos permitir la inestabilidad de las 200.000 personas que trabajan en el campo onubense bajo ningún concepto y tampoco vamos a permitir poner en riesgo a nuestras familias, por lo que estamos aquí para reivindicar todas las obran que debían haberse hecho hace 20 años”.

Por otro lado, Manuel Piedra, secretario general de UPA-Huelva, ha señalado que “hoy por primera vez en la historia, Huelva está siendo escuchada a través de los más de 15.000 agricultores y agricultoras que están aquí para manifestar su rechazo a la falta de infraestructuras hídricas”. Así, ha señalado que “hemos hecho un parón general de la agricultura y nuestra reivindicación es clara, queremos que las infraestructuras hídricas lleguen a Huelva ya porque los planes no se están cumpliendo”. Por todo ello, Piedra ha agradecido “a toda la ciudadanía de Huelva que hoy esté aquí, estamos pidiendo nuestros derechos para que por fin las administraciones reconozcan los planes hidrológicos, los cumplan y se ejecuten”.

En esta misma línea, el secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz, ha manifestado que “el paro que se ha promovido en los pueblos de nuestra provincia es para visualizar que, sin la agricultura en Huelva, la provincia se paraliza”.

Por su parte, Fernando González ha mantenido como presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu) que “en los años 90 padecimos una sequía de la misma magnitud y no hubo ninguna restricción ni en el campo, ni en lo urbano, ni en la industria”. Por ello, ha afirmado que “desde el año 2004 no se ha construido ni una sola infraestructura en la provincia de Huelva de captación de recursos hidráulicos, ninguna de las que están en los planes hidrológicos aprobados”, concluyendo que “han puesto en peligro, por su desidia y por no mirar a la provincia de Huelva, su viabilidad y el futuro del sector; ya es hora de que a Huelva se le escuche”.

En relación a la reivindicación de las obras hidráulicas, el presidente de la Asociación de Citricultores de Huelva (ACH), Lorenzo Reyes, ha destacado que “seguimos con un problema del 50% de restricciones de agua en la provincia de Huelva y se debe solucionar cumpliendo las obras proyectadas en el plan y terminando las presas que están pendientes”. Acerca de la manifestación, ha recordado que “hemos convocado esta marcha para demostrar la capacidad que tiene Huelva, así como la necesidad, y esperamos que como respuesta se aceleren los procedimientos que llevan más de 20 años en letargo”.

De igual modo, desde Asaja-Huelva, su presidente, Francisco Javier Contreras Santana, ha recordado que “llevamos 20 años pidiendo las infraestructuras, queremos que, a corto plazo, el Gobierno de España se ponga de acuerdo con Portugal y ponga encima de la mesa el Convenio de Albufeira”. Así, ha destacado la necesidad de poner en marcha la presa de Alcolea y ha dejado claro que “no pedimos agua para nosotros, sino para Huelva”.

Todo ello ha sido puesto en valor a través de la manifestación en la que más de 15.000 personas se han convertido en la voz de todos los agricultores de la provincia, trasladando así su preocupación por la falta de infraestructuras hídricas tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía. Una representación de los convocantes ha entregado el manifiesto de la marcha tanto en el Gobierno andaluz como en la Delegación del Gobierno en Andalucía.

MANIFIESTO PARA TERMINAR LA MARCHA



La manifestación ha finalizado en la Plaza de España, donde se ha entregado el manifiesto de la Delegación del Gobierno en Andalucía y se ha leído por medio del poeta y escritor Ramón Llanes.

En dicho escrito, las organizaciones han destacado que “sin agua no hay vida, sin agua no hay nada”, poniendo en valor “un mensaje de unidad y determinación que estamos seguros de que resonará en todo el país”.

Tras horas de recorrido, se ha destacado que “juntos hemos alzado nuestras voces para decir ‘basta’ y exigir lo que merecemos, que se cumpla la Ley; las infraestructuras hídricas esenciales para la supervivencia del campo onubense y de su sector agrícola, uno de los principales motores de desarrollo de la provincia”.

De igual modo, los organizadores han manifestado que “la sequía y la falta de infraestructuras hídricas nos han llevado a esa situación crítica. Exigimos, por ello, a ambas administraciones su compromiso, en especial al Gobierno español que garantice los recursos, que avance en las obras declaradas de interés general, especialmente la Presa de Alcolea, y que ponga fin a la parálisis que amenaza nuestra supervivencia”.

Por último, la manifestación ha finalizado con el mensaje claro de que “el futuro del campo y la agricultura de Huelva está en juego, y no nos detendremos hasta conseguir las infraestructuras hídricas planificadas y comprometidas desde hace más de dos décadas. El campo onubense dice ‘basta’ y hoy, aquí, nos unimos para decir que estamos presentes, que formamos parte de un sector esencial y que luchamos y lucharemos por un futuro mejor”.