Más de 1.600 agricultores y ganaderos se benefician del Plan Renove 2025: 7 de cada 10 maquinaria adquirida se queda en Castilla y León y Aragón

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aceptado 1.600 solicitudes de ayuda para la renovación de maquinaria agrícola del Plan Renove 2025 (el 84% de las solicitudes presentadas por agricultores y ganaderos), a las que se van a destinar 9,55 millones de euros, la totalidad de los fondos disponibles, según los últimos datos provisionales. Destaca que prácticamente el 70% del presupuesto se quedará en Aragón y Castilla y León (con 1,9 y 4,7 millones respectivamente).

La convocatoria se ha cerrado con éxito -400 beneficiarios más que el pasado año- y, en total, se han presentado 2.000 solicitudes, un 45% más que en 2024. El Plan Renove ha movilizado más de 41 millones de euros de inversión en compra de maquinaria nueva. De esta forma, la ayuda pública ha cubierto el 22% del gasto total, mientras que el resto ha sido aportado por los propios agricultores y ganaderos.

Por primera vez, el Plan Renove ha incluido componentes de agricultura de precisión, tanto para adaptar maquinaria en uso como para equipos recién adquiridos. Esta línea, dotada con 1 millón de euros, subvenciona sistemas de autoguiado, adaptación de maquinaria para trabajo variable y kits Isobus.

Así se reparten provisionalmente las ayudas para agricultura de precisión:

Descripción Uds. Importe Ayuda KIT ADAPTACIÓN ISOBUS 23 42.785,83 € SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE MÁQUINAS PARA TRABAJO VARIABLE 14 41.512,77 € SISTEMA DE AUTOGUIADO 368 902.084,31 € Total 405 986.382,91 €

Para las máquinas, la distribución provisional de las ayudas es la siguiente:

Descripción Uds. Importe Ayuda SEMBRADORAS PARA SIEMBRA DIRECTA 267 3.863.312,28 € ABONADORAS 133 549.341,31 € ACCESORIO PARA DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA DE PURINES 12 51.300,00 € EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS VEGETALES 130 350.399,33 € TRITURADORAS DE RESIDUOS VEGETALES 271 709.838,75 € EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y CARGA 4 52.048,56 € ESPARCIDORES DE PURINES CON DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA 20 352.532,00 € EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 272 1.423.619,58 € COSECHADORAS DE CEREALES 4 83.607,06 € TRACTORES 98 1.091.060,83 € Total 1.211 8.527.059,70 €

Se incorporan 1.211 unidades de maquinaria moderna, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Destacan las 267 sembradoras de siembra directa, los 272 equipos de aplicación de fitosanitarios y las 271 trituradoras de restos vegetales.

Hay que destacar la sustitución de tractores que también ha tenido una gran acogida, con más de un millón de euros de subvención, y 98 unidades. Mención aparte merece las ayudas para la adquisición de 368 sistemas de autoguiado por una suma que supera 900.000 euros. Esto demuestra el interés del sector en la adopción de la agricultura 4.0.

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las ayudas han llegado a más de 1.600 agricultores y ganaderos de 15 comunidades autónomas, encabezadas por Castilla y León, con 630 unidades y más de 4,7 millones de euros en subvenciones, seguida de Aragón y Cataluña.

Comunidad Autónoma Uds. Maquinaria Importe Ayuda ANDALUCÍA 22 108.351,64 € ARAGÓN 303 1.924.671,45 € PRINCIPADO DE ASTURIAS 2 9.000,00 € CASTILLA Y LEÓN 630 4.728.540,55 € CASTILLA-LA MANCHA 42 314.381,17 € CATALUÑA 87 648.162,06 € COMUNITAT VALENCIANA 15 91.484,18 € EXTREMADURA 36 243.868,96 € CANTABRIA 1 2.400,00 € GALICIA 18 110.106,33 € COMUNIDAD DE MADRID 9 74.951,16 € REGIÓN DE MURCIA 4 38.000,00 € COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 18 98.407,93 € PAÍS VASCO 12 63.633,53 € LA RIOJA 12 71.100,74 € Total 1.211 8.527.059,70 €

UN PLAN ALINEADO CON LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

El Plan Renove 2025 mantiene las líneas de apoyo diferenciadas para sembradoras de siembra directa y resto de maquinaria, con el objetivo de reducir emisiones, mejorar la fertilidad del suelo y prevenir su erosión. Además, apoya la renovación de equipos que mejoran la eficiencia en el uso de purines, fitosanitarios y cubiertas vegetales. Se contribuye así a los objetivos medioambientales de la PAC y a la rentabilidad de las explotaciones.

Además, el remanente de fondos permitirá atender solicitudes de sembradoras de siembra directa que habían quedado en lista de espera. Las solicitudes se están tramitando por orden de presentación hasta que se agoten los nuevos fondos y cuando concluya este proceso se conocerá la distribución definitiva de los 9,55 millones de esta convocatoria.