Más de 1.600 agricultores y ganaderos se benefician del Plan Renove 2025: 7 de cada 10 maquinaria adquirida se queda en Castilla y León y Aragón

Sep 26, 2025

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aceptado 1.600 solicitudes de ayuda para la renovación de maquinaria agrícola del Plan Renove 2025 (el 84% de las solicitudes presentadas por agricultores y ganaderos), a las que se van a destinar 9,55 millones de euros, la totalidad de los fondos disponibles, según los últimos datos provisionales. Destaca que prácticamente el 70% del presupuesto se quedará en Aragón y Castilla y León (con 1,9 y 4,7 millones respectivamente).

La convocatoria se ha cerrado con éxito -400 beneficiarios más que el pasado año- y, en total, se han presentado 2.000 solicitudes, un 45% más que en 2024. El Plan Renove ha movilizado más de 41 millones de euros de inversión en compra de maquinaria nueva. De esta forma, la ayuda pública ha cubierto el 22% del gasto total, mientras que el resto ha sido aportado por los propios agricultores y ganaderos.

Por primera vez, el Plan Renove ha incluido componentes de agricultura de precisión, tanto para adaptar maquinaria en uso como para equipos recién adquiridos. Esta línea, dotada con 1 millón de euros, subvenciona sistemas de autoguiado, adaptación de maquinaria para trabajo variable y kits Isobus. 

Así se reparten provisionalmente las ayudas para agricultura de precisión:

Descripción

Uds.

Importe Ayuda

KIT ADAPTACIÓN ISOBUS

23

42.785,83 €

SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE MÁQUINAS PARA TRABAJO VARIABLE

14

41.512,77 €

SISTEMA DE AUTOGUIADO

368

902.084,31 €

Total

405

986.382,91 €

Para las máquinas, la distribución provisional de las ayudas es la siguiente: 

Descripción

Uds.

Importe Ayuda

SEMBRADORAS PARA SIEMBRA DIRECTA

267

3.863.312,28 €

ABONADORAS

133

549.341,31 €

ACCESORIO PARA DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA DE PURINES

12

51.300,00 €

EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS VEGETALES

130

350.399,33 €

TRITURADORAS DE RESIDUOS VEGETALES

271

709.838,75 €

EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y CARGA

4

52.048,56 €

ESPARCIDORES DE PURINES CON DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA

20

352.532,00 €

EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

272

1.423.619,58 €

COSECHADORAS DE CEREALES

4

83.607,06 €

TRACTORES

98

1.091.060,83 €

Total

1.211

8.527.059,70 €

Se incorporan 1.211 unidades de maquinaria moderna, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Destacan las 267 sembradoras de siembra directa, los 272 equipos de aplicación de fitosanitarios y las 271 trituradoras de restos vegetales.

Hay que destacar la sustitución de tractores que también ha tenido una gran acogida, con más de un millón de euros de subvención, y 98 unidades. Mención aparte merece las ayudas para la adquisición de 368 sistemas de autoguiado por una suma que supera 900.000 euros. Esto demuestra el interés del sector en la adopción de la agricultura 4.0.

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Las ayudas han llegado a más de 1.600 agricultores y ganaderos de 15 comunidades autónomas, encabezadas por Castilla y León, con 630 unidades y más de 4,7 millones de euros en subvenciones, seguida de Aragón y Cataluña. 

Comunidad Autónoma

Uds. Maquinaria

Importe Ayuda

ANDALUCÍA

22

108.351,64 €

ARAGÓN

303

1.924.671,45 €

PRINCIPADO DE ASTURIAS

2

9.000,00 €

CASTILLA Y LEÓN

630

4.728.540,55 €

CASTILLA-LA MANCHA

42

314.381,17 €

CATALUÑA

87

648.162,06 €

COMUNITAT VALENCIANA

15

91.484,18 €

EXTREMADURA

36

243.868,96 €

CANTABRIA

1

2.400,00 €

GALICIA

18

110.106,33 €

COMUNIDAD DE MADRID

9

74.951,16 €

REGIÓN DE MURCIA

4

38.000,00 €

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

18

98.407,93 €

PAÍS VASCO

12

63.633,53 €

LA RIOJA

12

71.100,74 €

Total

1.211

8.527.059,70 €

 

UN PLAN ALINEADO CON LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

El Plan Renove 2025 mantiene las líneas de apoyo diferenciadas para sembradoras de siembra directa y resto de maquinaria, con el objetivo de reducir emisiones, mejorar la fertilidad del suelo y prevenir su erosión. Además, apoya la renovación de equipos que mejoran la eficiencia en el uso de purines, fitosanitarios y cubiertas vegetales. Se contribuye así a los objetivos medioambientales de la PAC y a la rentabilidad de las explotaciones.

Además, el remanente de fondos permitirá atender solicitudes de sembradoras de siembra directa que habían quedado en lista de espera. Las solicitudes se están tramitando por orden de presentación hasta que se agoten los nuevos fondos y cuando concluya este proceso se conocerá la distribución definitiva de los 9,55 millones de esta convocatoria.

