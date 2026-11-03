Mancha Occidental II exige la limpieza urgente y la puesta en funcionamiento de los pozos de recarga del Alto Guadiana

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II exige a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) la limpieza urgente y puesta en funcionamiento de los 23 pozos de recarga situados aguas abajo del embalse de Peñarroya, en el Alto Guadiana.

Ante la posibilidad de que el embalse de Peñarroya, ubicado en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), alcance su máxima capacidad y comience a rebosar, Mancha Occidental II reclama una actuación inmediata y urgente para garantizar el aprovechamiento de los recursos hídricos y favorecer la recarga de los acuíferos.

Además, desde esta CUAS muestran su preocupación ante el estado de abandono en el que se encuentran los pozos de recarga.

Estas infraestructuras, concebidas para favorecer la infiltración de agua y la recarga de las masas de agua subterránea, presentan actualmente unas condiciones que comprometen su posible utilización.

La acumulación de maleza, restos de materiales y otros residuos (como vidrios y basura), junto con la ausencia de labores de conservación y mantenimiento durante más de una década, han provocado un deterioro que podría impedir su puesta en funcionamiento cuando más necesarios resultan, lamentan.

Por ello, desde la CUAS consideran fundamentales estas infraestructuras ya existentes para el regadío del Alto Guadiana.

CUAS OFRECE SU COLABORACIÓN

Por este motivo, la Junta de Gobierno de CUAS Mancha Occidental II ha acordado solicitar formalmente a las administraciones y organismos competentes la limpieza inmediata, revisión y puesta en funcionamiento de la totalidad de estos pozos de recarga, con el fin de que puedan encontrarse operativos en el menor plazo posible.

Asimismo, y ante la urgencia de la situación, la Comunidad manifiesta su plena disposición a colaborar en la ejecución de estos trabajos, solicitando que, si las administraciones competentes no pueden acometer de manera inmediata las labores de limpieza, se autorice a la propia CUAS Mancha Occidental II a llevarlas a cabo, con las garantías y condiciones técnicas que correspondan.

Además, indican que “el agua que podemos aprovechar para recargar el acuífero es una oportunidad que no debemos dejar pasar”.