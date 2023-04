Málaga, al borde del desastre por la desesperada situación de sequía: suspendida la siembra primaveral y pérdidas del 50% de la cosecha

Asaja Málaga ha alertado de que la desesperada situación de sequía deja al campo malagueño en disposición de desastre, hasta el punto de que no ha comenzado la siembra primaveral, la cosecha de los herbáceos de invierno se ha perdido en un 50% y no hay pastos para el ganado. Y es que en lo que va de año agrícola se han recogido casi 200 litros menos que el año pasado por estas fechas, puesto que sin ser un año lluvioso sí hubo una buena primavera inexistente en este año.

Así las cosas, el presidente de ASAJA Málaga, Baldomero Bellido, ha asegurado que más del 50% de la cosecha de cultivos herbáceos de secano de invierno está perdida a día de hoy, y empeorando cada día que pasa. Por otro lado, la siembra primaveral está anulada: “Estamos en plena época de siembra primaveral, pero éstas no se están planteando y las sembradas aún no han nacido, puesto que hace tiempo veraniego. Llevamos más de una semana con temperaturas que superan los 25-30 grados, y eso en esta fecha y con el terreno seco es insostenible para los cultivos”.

Otro de los grandes perjudicados de esta situación son los ganaderos extensivos, el pasto es inexistente, y sin pasto hay que alimentar al ganado a base de pienso y en la mayoría de las ocasiones aportándole agua, lo que conlleva unos sobrecostes inasumibles para los ganaderos.

“Hubo un atisbo de esperanza porque decían que se esperaba un abril lluvioso, pero aún no ha llovido nada y a 15 días vista no hay previsión de que caiga una gota. Los embalses siguen bajando y los pozos agotándose”, asegura Bellido quien además lamenta que se ve un olivar retrasado, comenzando a diferenciar las yemas hacia flor, pero sin un futuro cierto, debido a las altas temperaturas y falta de previsión de lluvia. En el caso del almendro, los frutos prendidos también tienen escaso futuro. En tropical, el aguacate muestra solo flores sin presencia de hojas, lo que le augura un futuro complicado, mientras que el mango tiene una baja o nula floración. Tan solo los cítricos tienen una floración aceptable, y hasta ahora tienen garantía de riego, aunque no se descartan restricciones.

Desde ASAJA Málaga, ante la desesperada situación de sequía, se insta a las administraciones «a no mirar hacia otro lado y así con las respectivas competencias de cada una, pedimos al Ministerio de Agricultura, incrementar el porcentaje de barbecho, eximir totalmente del cumplimiento de los eco-regímenes para su cobro íntegro, además de reducciones y exenciones fiscales, como reducción de módulos, exención de I.B.I. etc… por la fatal situación que estamos atravesando. Por otro lado, a la Consejería de Agricultura y Agua, pedimos realicen con prontitud las actuaciones iniciadas en regeneración de aguas para su aprovechamiento, aprobar por vía de urgencia la desalación de agua para incrementar recursos. Tenemos una agricultura de regadío basada en instalaciones obsoletas y falta de comunicación entre cuencas que, en situaciones como la actual, no pueden dar respuesta a las necesidades, ya no de producir, sino de poder salvar la arboleda. Ambas administraciones pueden argumentar ayudas a fondo perdido para poder mantener y recuperar el potencial productivo», aseguran.