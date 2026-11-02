Málaga acoge el 5 de noviembre el XII Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores y por primera vez en el marco de ExpoAgriTech

Málaga acoge el próximo 5 de noviembre el XII Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores, que este año se celebra por primera vez en el marco de ExpoAgriTech, la feria de referencia en innovación agraria.

ASAJA Joven celebra su gran cita anual dentro de ExpoAgriTech (FYCMA), con un programa centrado en la PAC, la innovación y el relevo generacional, y la entrega de los Premios Nacionales Joven Agricultor 2026, cuyo ganador representará a España en Europa. Bajo el lema “El futuro del campo lo siembras tú”, el encuentro reunirá en FYCMA a los jóvenes agricultores y ganaderos de toda España.

PROGRAMA

La jornada arrancará con una muestra de proyectos de innovación agraria —GleanSmart, Arko, Sat4carbon, Biovaloriza Soil y Grapes of Change— bajo el título “Cultivando el mañana”.

Le seguirá la bienvenida institucional, con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; la presidenta de ASAJA Joven, Eva Marín; y el presidente de ASAJA Málaga, Baldomero Bellido.

El programa pondrá el foco en los grandes retos del sector: el papel de los jóvenes ante la nueva PAC —con la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Isabel Bombal, y el director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, Manuel Fernández Morente— y el pastoreo inteligente como vía hacia una ganadería más eficiente.

Una mesa redonda, “El campo que viene”, moderada por el director general de ASAJA, José María Castilla, reunirá distintas voces del sector, entre ellas representantes de Bayer y Agricultores Contra el Cambio Climático.

La cita culminará con la entrega de los Premios Nacionales Joven Agricultor 2026, que reconocen el talento, la innovación y el compromiso de los jóvenes del campo en cuatro categorías: Proyecto digital, Eficiencia energética, Compromiso social y Joven Agricultor del Año. El ganador absoluto representará a España ante las instituciones europeas en Bruselas.

La clausura correrá a cargo de la eurodiputada Carmen Crespo y del presidente de ASAJA, Pedro Barato.

Enlace de inscripción: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=KerTRs0AfEq7eQmbwHalwPI4Dql_MTVEkkPHohdfEI9UM1ZUT1dQWkJTU0hZNlk3UzBPQkk1TlBNNy4u&route=shorturl

Enlace descarga del programa: Programa de Congreso y Premios ASAJA Joven (1)Descarga