Madrid fue tomado por el rebaño de la Fundación Trashumancia y Naturaleza durante la XXXII edición de la Fiesta de la Trashumancia

El rebaño trashumante de la Fundación Trashumancia y Naturaleza ha conseguido reunir más de 10.000 personas en las calles del centro de Madrid para ver pasar los 1.127 ovejas merinas y 192 cabras guisanderas y de Guadarrama. El mensaje ha sido claro, junto con la ganadería extensiva, es sumamente importante para la conservación de la biodiversidad, la prevención de incendios, la lucha contra el cambio climático y la producción de alimentos de calidad y saludables.

Igualmente, es imprescindible para conservar las vías pecuarias, patrimonio histórico y cultural de España, único en el mundo para el movimiento de los rebaños, con más de 125.000 km de longitud y 400.000 ha, que une prácticamente todas las regiones de la España peninsular.

El Secretario General de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, Manuel Bahillo, ha querido recordar a Jesús «Suso» Garzón Heydt, el fundador de Trashumancia y Naturaleza en 2009. «Suso fue un defensor de la naturaleza y del desarrollo rural sostenible. Comprometemos a continuar su trabajo, con un grupo diverso y abierto de profesionales dedicados a la conservación e investigación de la naturaleza. Esto incluye biólogos, naturalistas, profesores, geólogos, veterinarios, y un gran grupo de voluntarios y voluntarias. Todos ellos comparten un interés común en promover interacciones tradicionales y sostenibles entre el ser humano y el medio ambiente.»

«2026 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pastizales y del Pastoreo, una iniciativa global bajo el liderazgo de la FAO que busca resaltar la importancia del pastoreo y los pastizales para la sostenibilidad de los ecosistemas, la seguridad alimentaria mundial, la adaptación y mitigación del cambio climático, y el desarrollo de las economías rurales.» ha comentado Francesca Pasetti, portavoz de la Fundación Trashumancia y Naturaleza. La iniciativa ha sido impulsada desde el Gobierno de Mongolia y ya cuenta con el apoyo de 102 países y 365 entidades.

(Fotos: Fundación Trashumancia y Naturaleza)