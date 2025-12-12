Madrid confirma finalmente la presencia de cuatro nuevos focos de gripe aviar de alta patogenicidad en aves silvestres en la región

La Comunidad de Madrid ha recibido este viernes la confirmación de la existencia de cuatro nuevos focos de gripe aviar de alta patogenicidad en la región, situados entre Perales del Río y La Marañosa (Getafe), Arganda del Rey, Boadilla del Monte y Rivas Vaciamadrid, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Lo ha comprobado el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras el análisis de muestras de cigüeñas muertas remitidas por expertos del Gobierno regional.

Estos focos se han comunicado a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) y a los municipios del entorno, a los que la Consejería de Medio Ambiente les ha remitido una carta para explicarles la situación y darles recomendaciones de actuación.

La Consejería de Medio Ambiente ha convocado este viernes una reunión con los ayuntamientos afectados con el objetivo de reforzar la vigilancia y control en estos municipios, así como coordinar la retirada de las aves muertas a la mayor brevedad.

Se mantienen las medidas de confinamiento de aves domésticas y explotaciones, establecidas por el Ministerio, que ya se aplicaban en la región en otros entornos, y ahora se extienden a las nuevas áreas de riesgo.

PESE A LA ALTA MORTANDAD DE LAS AVES SILVESTRES, SE CONFIRMA QUE NINGUNA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE LA REGIÓN ESTÁ AFECTADA

Agentes forestales y bomberos de la Comunidad de Madrid retiran de forma urgente los cadáveres, siguiendo el procedimiento de trabajo habitual ante riesgo biológico, empleando el equipo de protección individual necesario, que incluye trajes desechables para acceder al cauce del río, gafas de protección, guantes y mascarillas.

Tras la retirada, una empresa autorizada recoge los ejemplares fallecidos y los destruye en una planta de transformación.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) recuerda a la ciudadanía no acercarse ni tocar cualquier animal enfermo o muerto. Ante tal hallazgo, el procedimiento es avisar a los servicios de emergencia a través del teléfono 112.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha destacado que, hasta el momento, las afectadas «son solo aves silvestres, es decir, cigüeñas y otras aves».

Ha subrayado que «no hay ninguna explotación avícola afectada en la región», lo que indica que las medidas de contención que se están aplicando en toda España coordinadas con el Ministerio «están funcionando».