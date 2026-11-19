El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido de que no se pueden reabrir las «guerras del agua» del pasado ante las propuestas de recuperar el trasvase del Ebro y ha defendido que la respuesta a las necesidades hídricas debe pasar por las inversiones y la modernización de los regadíos.

Planas se ha pronunciado así durante un encuentro organizado por el PSOE en Sariñena (Huesca) con agricultores, ganaderos, representantes de organizaciones agrarias, cooperativistas y empresarios del sector agroalimentario, en el que también ha participado la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría.

El ministro ha respondido a la propuesta del PP de alcanzar un pacto nacional del agua y ha recordado que este partido ya tuvo la oportunidad de llegar a acuerdos cuando gobernaba España y las comunidades autónomas afectadas, pero, lejos de conseguir ese entendimiento, provocó un enfrentamiento territorial.

«Yo pertenezco a un gobierno que no quiere más guerras del agua», ha afirmado Planas, quien ha defendido una política hídrica basada en las inversiones y la modernización de los regadíos frente a la recuperación de los conflictos territoriales del pasado.

En este sentido, ha destacado los aproximadamente 2.700 millones de euros de inversión previstos entre 2021 y 2027 en España para modernizar regadíos, de los que 404 millones corresponden a Aragón, con actuaciones que alcanzan unas 59.000 hectáreas.

El ministro ha reivindicado además el valor estratégico del agua destinada a la agricultura, al recordar que el regadío representa el 22% de la superficie agraria útil de España y genera más del 70 % de la producción vegetal.

Por su parte, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha alertado de que el trasvase del Ebro vuelve a ser una amenaza para la comunidad después de que Vox lo haya incluido en su programa electoral y el expresidente del Gobierno José María Aznar se haya sumado a esa posición.

Alegría ha recordado que Aragón consiguió frenar el proyecto hace más de veinte años gracias a una amplia movilización social y política, en la que tuvo un papel destacado el entonces presidente aragonés Marcelino Iglesias.

La dirigente socialista ha advertido también de lo que ha denominado un «segundo trasvase», vinculado a la implantación de centros de datos en Aragón, y ha reclamado transparencia y una regulación clara sobre sus necesidades reales de agua y energía.