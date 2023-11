Incierto futuro: Luis Planas no figura como fijo para seguir al frente del Ministerio en las quinielas del próximo Gobierno

de todos es sabido que con Pedro Sánchez nada está seguro. Y mucho menos quiénes serán designados como ministros en esta su tercera legislatura. Y aunque, de momento, todo son cábalas y suposiciones, demasiadas voces parecen indicar que el actual ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no tiene asegurada su presencia en el próximo Gobierno.

La mayoría de las previsiones no le citan como un ministro seguro en el futuro Ejecutivo, aunque sí hay discrepancias entre si su futuro está lejos o no del actual Ministerio. La mayoría de las quinielas (que no dejan de ser por ahora, eso quinielas) dejan su posible permanencia en el próximo Gobierno en el aire, aunque hay voces que auguran su salida sin aventurarse a señalar quién podría ser su sustituto y, por supuesto, qué atribuciones puede tener el futuro Ministerio de Agricultura.

En este sentido, algunas voces del sector agrario señalan en privado que «no está nada claro qué puede pasar». Sin entrar a valorar si respaldan o no la labor de Luis Planas, existe un cierto temor a que pudiera desaparecer este Ministerio (se habla de un recorte importante en el número de carteras en el próximo Gobierno) para acabar englobado en uno nuevo que podría ser dependiente del actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

De hecho, en lo que sí hay bastante unanimidad es que la vicepresidenta y titular del Miteco, Teresa Ribera, será una fija en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a las críticas recibidas desde el propio sector agrario. Y la posibilidad de que Agricultura dependa de ella es algo «que nos preocupa y mucho», según afirman desde algunas organizaciones agrarias.

A la espera de que se vayan confirmando los rumores y las quinielas, lo único cierto es que Bélgica presidirá la reunión del lunes 20 de ministros europeos de Agricultura y Pesca en Bruselas, en la que España, pese a ocupar la presidencia del Consejo de la UE, no moderará el encuentro y deberá estar representada por altos funcionarios, en vez de por el ministro del ramo a la espera de que Pedro Sánchez concrete el próximo Gobierno.

