Los vitivinicultores aragoneses reclaman la ‘vendimia en verde’ para evitar seguir aumentando el stock de las bodegas

El sector del vino aragonés atraviesa desde hace tiempo una crisis estructural y económica por la saturación del mercado que, desde la pandemia, con el cierre de bares y restaurantes, solo ha hecho que agudizarse y que está haciendo que el todo tejido productivo, viticultores y bodegas, se estén resintiendo fuertemente. Por eso, entre las posibles medidas para paliar esta situación, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, solicita al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón que active de la vendimia en verde para la próxima campaña.

Una medida que la administración autonómica tiene que solicitar formalmente al Ministerio de Agricultura y cuyo plazo finaliza el 15 de enero de 2026.

La ‘vendimia en verde’ es una es una medida recogida dentro de la Intervención Sectorial del Vitivinícola (ISV), programa europeo de ayudas dentro de la PAC de apoyo al sector del vino para aumentar su competitividad, sostenibilidad y adaptación al cambio climático, financiando inversiones en bodegas, promoción en terceros países, reestructuración de viñedos y medidas medioambientales, gestionado por el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, que tiene como objetivo regular la oferta y la demanda de la producción de uva mediante la eliminación de racimos antes de la maduración para evitar sumar existencias de vino.

UAGA-COAG señala que en diciembre de 2024 ya solicitó al Departamento de Agricultura la activación de la ‘vendimia en verde’ pero la administración pública hizo oídos sordos a la petición de los viticultores, representados por las organizaciones agrarias. Pero como los problemas del sector del vino siguen sin resolverse, UAGA-COAG pidió, a principios de diciembre, una reunión con la Directora General de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, para trasladarle la importancia de esta medida y evitar que suceda como en la campaña anterior que se desaprovechó esta posibilidad.

Según datos de octubre 2025 de INFOVI, Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola, en los tres primeros meses de la campaña 2025/26 se redujo un -8,1% la producción de vino, hasta los 27,48M hl (-2,4M hl) y un -7,4% las existencias finales de vino y mosto, hasta los 54,7M hl (-4,4M hl). Y la estimación de consumo nacional de vino cae un -3,2%, hasta los 9,5 millones de hectolitros.

UAGA-COAG indica que basta con analizar estas cifras para saber que estamos ante una de las cosechas más cortas de la historia, con unas existencias de vino en las bodegas muy bajas y una estimación del consumo de vino también muy baja, pero, además, con una tendencia decreciente. Por esa razón, la organización agraria considera justificada la activación de la ‘vendimia en verde’, para impedir que los viticultores vuelvan a vender las uvas por debajo de los costes de producción o que dejen la cosecha en el campo por falta de rentabilidad.