Los viticultores deben presentar la declaración de cosecha de uva no más tarde del 10 de diciembre a través del Registro de Viñedo Externo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León dispone de una nueva aplicación informática que permite a los viticultores cumplimentar las declaraciones obligatorias de cosecha de uva. Este trámite debe efectuarse en la sede electrónica administración autonómica no más tarde del 10 de diciembre, a través de la aplicación RVEX (Registro de Viñedo Externo).

Están obligados a presentar la declaración todos los cosecheros de uva, incluso los viticultores de autoconsumo. No obstante, están exentos si cumplen estas condiciones:

Su producción total de uva se destina a consumo en estado natural, pasificación o transformación directa de zumo de uva.

La explotación tienen menos de 0’1 hectáreas de viña en producción, siempre que no comercialice nada de la cosecha o se entrega la totalidad de cosecha a una bodega cooperativa o a una agrupación de la que se es socio o miembro.

La nueva herramienta, desarrollada en colaboración con las denominaciones de origen y los consejos reguladores del sector, refleja el proceso de entrega de la uva de las plantaciones inscritas en la sección vitícola del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACYL) de una forma simplificada y automática, evitando errores y repeticiones.

OPCIÓN DE AGRUPAR

Entre las principales novedades, destaca la posibilidad de agrupar plantaciones con rendimientos y características similares, de modo que, al registrar la línea de plantación correspondiente a la agrupación, la producción se distribuirá automáticamente entre todas las parcelas incluidas, sin necesidad de repetir la operación en cada una de ellas.

El requisito se estableció a nivel nacional en un real decreto de 2015 por parte del entonces llamado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que obliga a presentar anualmente la declaración de cosecha de uva en soportes informáticos habilitados por las comunidades autónomas.