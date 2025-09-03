Los vinos de Rioja Alavesa, Txakolis y Sidras vascas en México: referencia de la Euskadi global y abierta a nuevos mercados de calidad y excelencia

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, ha indicado en México que «la gastronomía y las bebidas producidas en el País Vasco constituyen la mejor presentación y referencia de la Euskadi global abierta a nuevos mercados caracterizados por la calidad y la excelencia». Junto a una delegación de 23 bodegas de Rioja Alavesa, Sidra y Txakoli mantiene estos días en México diversas reuniones con importadores, gastrónomos, restaurantes, distribuidores y representantes institucionales para promocionar los productos vascos abriendo nuevos mercados.

Entre los diversos actos desarrollados en la capital mejicana destaca el show-room, exposición, masterclass y cata ofrecidos por la delegación vasca ante una selecta representación de profesionales de la alimentación como Wenceslao Martínez, presidente de Provino; Marco Estudillo, presidente de la asociación de Vendedores del Valle de Guadalupe y Andrea Peña, de Baja California.

Junto a Amaia Barredo participan en los encuentros promocionales Ainhoa Apeztegia, delegada del Gobierno Vasco en México y Raúl Pérez Iratxeta. Precisamente, el primer encuentro de la Sailburu se ha desarrollado en la Euskal Etxea de Ciudad de México a quienes el grupo de 23 bodegas vascas ha ofrecido «nuevos canales de colaboración para la aportación de ideas, estilos y productos llegados de cualquier parte del mundo y siempre con la base centenaria de la tradición y cultura de la cocina vasca».

La Sailburu Amaia Barredo ha indicado que «el pasado año los vinos de Rioja Alavesa constituyeron el motor de las exportaciones vascas de vino, con el 69 % del volumen y el 90 % de la facturación total: se exportaron un 9,1% más de litros con un valor de un 4,5 % más de facturación». Los principales mercados internacionales para el vino vasco son Reino Unido -primer mercado, con 6,6 millones de litros- y Estados Unidos, con 3,3 millones.

«A buen seguro la juventud vasco-mexicana desarrollará proyectos culturales, económicos y sociales de gran valor para el desarrollo de México. Vivimos en todo el planeta momentos convulsos, pero si alguien sabe superarlos con trabajo y dedicación esa es la sociedad vasca, como la que se reúne en esta Euskal Etxea» ha indicado Barredo.

En el show-room y masterclass desarrollado en el barrio de Roma Norte de Ciudad de México, la delegación vasca, con el somelier Mikel Garaizabal, ha mostrado una selección de vinos de año, crianza y reserva de Rioja Alavesa «aplaudidos en las principales ferias especializadas de la Unión Europea junto a los Txakolis y Sidras».

La representación vasca en México ha mantenido un encuentro con el colectivo «Mujeres in Taninos» que visibiliza el papel femenino en la cadena vitivinícola: desde la producción y enología hasta la distribución, comunicación y consumo, en un sector históricamente dominado por hombres, generando oportunidades para que las voces femeninas definan el presente y el futuro del vino en México y en el mundo. Han asistido Bibiana Parra, Joanna Vallejo y Paz Austin.