Los vientos del temporal Kirk y el exceso de lluvia provocan graves daños en los cultivos de girasol y patata y piden ayudas a los afectados

ASAJA Palencia se ha dirigido por escrito a la Subdelegación del Gobierno en la provincia y a la Junta de Castilla y León para solicitar medidas de las administraciones central y autonómica que compensen parte de los graves daños ocasionados por fenómenos atmosféricos en los cultivos de girasol y patata, especialmente en la zona nordeste del territorio palentino.

Cientos de agricultores de la provincia se han visto perjudicados tanto por las rachas de viento del temporal Kirk, que superaron los cien kilómetros por hora, como las abundantes y continuadas precipitaciones, como los más de doscientos veinte litros por metro cuadrado que se han recogido el último mes y medio en la zona de Aguilar de Campoo, o los ciento sesenta y cinco litros en el área de Herrera de Pisuerga.

En el girasol, las persistentes lluvias han reblandecido el suelo, lo que ha imposibilitado la cosecha en numerosas parcelas. Pero han sido los fuertes vientos el principal causante de los daños, al tumbar las plantas de estas oleaginosas, lo que no sólo impide la recolección, sino que también daña el producto, al quedar las inflorescencias o capítulos (llamados popularmente tortas) pegados a la tierra empapada, lo que pudre las pipas.

Las condiciones del seguro de girasol, sin embargo, no cubren muchos daños, ya que no siempre hay anegamiento de la parcela (como pide el supuesto de las pólizas para declarar «lluvia persistente») o rotura del tallo (como pide el siniestro de «viento huracanado»), ya que no se han llegado a quebrar las plantas porque aún se encontraban verdes en la zona norte.

Por lo que respecta a la patata, es un cultivo que históricamente apenas se asegura en el norte de Palencia, porque además el seguro no se adapta a la patata de siembra, destino predominante en la zona. En este caso, pues, no habrá indemnización alguna por esta vía.

AYUDAS DIRECTAS Y MEDIDAS FISCALES

Por todo ello, ASAJA-Palencia ha pedido a las administraciones central y autonómica una valoración de los daños y la activación de ayudas directas para los cultivos de girasol y patata afectados en aquella parte que no cubre el seguro agrario. Asimismo, la organización estima de justicia que ambos cultivos tengan una rebaja del módulo fiscal en aquellos profesionales acogidos al régimen de estimación objetiva, así como un aumento en la partida de gastos de difícil justificación en aquellos que tributen en régimen de estimación directa.

En la provincia de Palencia se han sembrado esta campaña cerca de 49 500 hectáreas de girasol en secano y alrededor de 7250 hectáreas en regadío (es decir, más de 56 700 en total), con unos rendimientos medios que en agosto se estimaban en 1200 y 1900 kilos por hectárea, respectivamente. Debido a estos daños, es difícil que se alcancen las 73 100 toneladas de producción de girasol que se calculaban entonces.

El girasol es el tercer cultivo en superficie en la provincia de Palencia, tras el trigo y la cebada, puesto que el grupo de leguminosas y proteaginosas para consumo animal, con unas 64 000 hectáreas, reúne varias especies (alfalfa y veza, principalmente). En cambio, la patata es un cultivo más minoritario (727 hectáreas en 2024, cuyos rendimientos también van a verse muy afectados por las inclemencias atmosféricas en la recta final de campaña).