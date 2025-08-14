Los veterinarios apuntan a una normativa más laxa sobre la lengua azul el incremento de vasos en toda España y piden cambiarla

El Colegio de Veterinarios de Granada ha reivindicado el papel del veterinario de explotación ante los casos de lengua azul y ha apostado por revisar una normativa modificada este año que es «más laxa» y que ha cambiado la estrategia nacional contra esta enfermedad al convertir en voluntaria la vacunación.

Este órgano colegial ha hecho estas consideraciones después de que el pasado 23 de junio se notificara el primer positivo de lengua azul en Málaga y, posteriormente, otros positivos en casi toda Andalucía.

Desde ese primer caso se han confirmado seis más en la Alpujarra de Granada y se estudian dos más en Zafarraya y Alhama, en la misma provincia.

Pendientes de recibir los resultados, el Colegio de Veterinarios de Granada ha urgido a revisar el papel estratégico del veterinario ante crisis sanitarias, para la vigilancia, control y respuesta frente a epidemias animales.

Ha recordado que el veterinario de explotación era un requisito obligatorio que asignaba a los titulares de las explotaciones ganaderas una serie de responsabilidades en aspectos como la bioseguridad, uso prudente y responsable de medicamentos veterinarios, y la prevención y control de enfermedades.

Sin embargo, el Real Decreto 346/2025, del pasado abril, eliminó esta obligación pese a que juegan un «papel fundamental» a la hora de detectar los síntomas de manera precoz, según los veterinarios.

Han recalcado que la lengua azul es un virus que afecta a los rumiantes, principalmente ovejas, a través de la picadura del mosquito Culicoides, y que no se transmite a las personas ni por contacto con los animales ni por el consumo de sus productos, como carne, queso o leche.

«Al ser una enfermedad vírica, no hay cura. Solo tratamientos de apoyo a los animales con síntomas», ha explicado el director de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Órgiva, José Miguel Mayor.

El Colegio ha incidido también en que la nueva normativa es «más laxa» para aliviar el doble castigo que supone para el ganadero el gasto extra en vacunación y medidas de prevención, y la caída en el precio a consecuencia de una menor demanda, por lo que la vacunación ha pasado a ser voluntaria.

«No existe inmunidad cruzada para la lengua azul, es necesaria una vacuna por cada serotipo, excepto para el 1 y el 4, que sí existe una vacuna bivalente», ha añadido Mayor.