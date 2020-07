Los tractores T6 Methane Power de New Holland llegan con una reducción de los costes de explotación de hasta un 30%

New Holland Agriculture presenta en la feria Agritechnica la primera unidad de producción del tractor T6 Methane Power en el mundo. Ha sido nombrado Tractor Sostenible del Año 2020 – el nuevo premio introducido en la edición de este año de Tractor of the Year®. El jurado, compuesto por periodistas de las revistas agrícolas más importantes de toda Europa, escogió el T6 Methane Power entre los tractores preseleccionados de tres categorías principales y una selección limitada de prototipos en fase avanzada de prueba.

Carlo Lambro, Presidente de la marca New Holland, comentó: “Estamos muy orgullosos de recibir el primer premio de Tractor Sostenible del Año por el T6 Methane Power. Esta es la culminación de la labor pionera de New Holland en el uso de combustibles alternativos a través de nuestra estrategia Clean Energy Leader, y constituye un paso significativo en el camino hacia una agricultura con menos emisiones de carbono”.

El T6 Methane Power se exhibe en una zona del stand dedicada a las soluciones de la Explotación Energéticamente Independiente de New Holland para destacar las numerosas ventajas de este tractor y cómo puede beneficiar a las explotaciones agrícolas y a la rentabilidad de los agricultores.

Sean Lennon, Director de Producto para Tractores, afirmó: “El tractor T6 Methane Power que presentamos aquí en Agritechnica es nuestra primera unidad de producción, y esta tecnología estará a disposición de nuestros clientes en 2020, cuando se vendan las primeras unidades comerciales. Con las ventajas económicas y prácticas que ofrece este tractor, que mejoran aún más cuando utiliza biometano, esperamos despertar un gran interés entre los operadores de plantas de biogás y sus proveedores, y entre los agricultores que tengan acceso a la red de gas. Los municipios también están muy interesados en incorporar este tractor a sus flotas de vehículos de gas natural comprimido para reducir aún más su huella de emisiones”.

Tractor T6 Methane Power: mismo rendimiento que la versión diésel con una reducción de los costes de explotación de hasta un 30%

El T6 Methane Power ofrece el mismo rendimiento que su equivalente diésel —la misma potencia de 180 CV, el par de 740 Nm y la durabilidad— con la ventaja añadida de reducir los costes de explotación hasta un 30%.

Este extraordinario rendimiento viene en un paquete sumamente respetuoso con el medio ambiente: en condiciones reales, el tractor T6 Methane Power produce un 99% menos de materia particulada que su equivalente diésel, reduciendo las emisiones de CO 2 al menos un 10% y las emisiones globales un 80%.

El T6 Methane Power lleva un nuevo motor NEF de 6,7 litros desarrollado específicamente para aplicaciones agrícolas por FPT Industrial, beneficiándose de su amplia experiencia en tecnología de motores de gas natural desarrollada durante más de 20 años. Asimismo, los más de 50.000 motores de gas natural que ha fabricado esta marca dan fe de la fiabilidad de esta tecnología y este combustible.

En el T6 Methane Power, los depósitos de gas están dispuestos en la misma posición que los depósitos de diésel del modelo T6 estándar. Esto mantiene la excelente visibilidad desde la cabina sin limitar el acceso. El almacenamiento de combustible bajo la cabina se ha optimizado, garantizando la actual oferta de tamaños de neumáticos en producción y ajustes de ancho de vía. Además, siguen estando disponibles otras opciones adicionales como, por ejemplo, los distribuidores centrales.

Para quienes desean prolongar sus horas de trabajo, se oferta un ‘Range Extender’ como opción. Este puede montarse en el elevador o portapesos delantero, o bien, en el elevador trasero para trabajos con la pala. El tractor también incorpora puntos de conexión de gas en las partes delantera y trasera, lo que permite almacenar combustible adicional en remolques e implementos.

T6 Methane Power con biometano: hacia una agricultura con cero emisiones de carbono

El tractor T6 Methane Power es un elemento clave en el concepto Explotación Energéticamente Independiente de New Holland, cerrando el ciclo de una auténtica economía circular desde el campo hasta la generación de energía y de regreso al campo – un ciclo neutro en emisiones de CO 2 completo.

Los agricultores pueden plantar cultivos energéticos y utilizar los residuos agrícolas para generar biometano y accionar su tractor T6 Methane Power con este combustible sostenible, obteniendo prácticamente cero emisiones de CO 2 . Los ganaderos y productores lácteos pueden llevar este ciclo un paso más allá produciendo biometano a partir de estiércol, lo que resta CO 2 del medio ambiente y genera una huella negativa de carbono.

Los agricultores también pueden utilizar los productos derivados de la biodigestión como fertilizantes naturales en sus campos, cerrando el ciclo de la economía circular.

