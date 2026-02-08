Los temporales se ceban en el olivar, con pérdidas de hasta 50.000 toneladas solo en Jaén, lo que ha disparado su precio en origen

Las lluvias de las últimas semanas, unidas a los temporales de viento y lluvia que están afectando a toda Andalucía está provocando graves daños en la campaña del olivar. Solo la provincia de Jaén pueden haber causado ya la pérdida de hasta 50.000 toneladas de aceite, lo que económicamente puede suponer unos 200 millones de euros, solo en producción, sin incluir deterioros de infraestructuras, cárcavas, o plantaciones. Unas pérdidas que está influyendo en una subida de los precios en origen del aceite.

Para el secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, la lluvia ha retrasado la recogida de la cosecha, especialmente en zonas, como la Campiña, donde los suelos, encharcados por la lluvia hacía difícil o imposible recogerla.

Los datos pueden varias según evoluciones el tiempo, pero se estima que aún queda por recoger un tercio de la cosecha de aceituna, y que de ese tercio se habría perdido un 30 o un 40% de una producción que estaba por debajo de las previsiones iniciales.

Cabe destacar, que, según informa desde ASAJA nacional, este problema es muy común en toda la geografía española, porque ha precisado que uno de los cultivos más perjudicados es el olivar, con caídas masivas de aceituna en provincias como Jaén, Ciudad Real, Albacete, Badajoz, Cuenca, Alicante y distintas zonas de la Comunidad Valenciana.

Como cada semana, COAG Jaén mantiene abierta una ventana para conocer los precios del aceite de oliva en origen de forma actualizada, los viernes. Hay que recordar que estos precios son medios y se refieren a transacciones realizadas en origen, sin envasar.

Los precios que se ofrecen a continuación se refieren a venta de aceites de la actual. Hay que tener en cuenta que ya si hay apenas operaciones de la anterior campaña, una vez que se ha generalizada la campaña de recolección en las principales zonas productoras.

El precio medio del aceite, en origen, según el POOLRED se ha situado esta semana (del 31 de enero al 6 de febrero) en:

Aceite campaña 2025/2026

* España * Jaén Precio medio operaciones: 4,07 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,31 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,81 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,39 euros Precio medio operaciones: 3,88 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,13 euros

Aceite de Oliva Virgen: sin cotización

Aceite de Oliva Lampante: 3,42 euros

*Para conocer más datos sobre precios y operaciones en origen ponte en contacto con el Sistema de Información de Precios en Origen – POOLred. pool@poolred.com

El precio medio del aceite del 26 de enero al 1 de febrero según la Junta de Andalucía es:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,37 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,80 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,43 euros

El precio medio del aceite la semana del 19 al 25 de enero según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha situado en 3,77 euros:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,28 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,74 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,51 euros

PRECIOS AUTONOMÍAS

PRECIOS INTERNACIONALES