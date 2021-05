Los suelos agrícolas bajo manejo convencional contienen niveles de pesticidas hasta 10 veces más altos que los suelos de agricultura orgánica

Los pesticidas se han usado en la agricultura europea desde hace más de 70 años, por lo que el control y análisis de su presencia, niveles y efectos en los suelos agrícolas europeos es una tarea que instituciones y equipos científicos afrontan a la hora de establecer protocolos de uso y aprobación de nuevos productos fitosanitarios.

Además, el conocimiento científico sobre los efectos de los cócteles de pesticidas (mezclas de restos de fitosanitarios) es más limitado aún. En un intento por afrontar esta problemática, un equipo liderado por la investigadora de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) Violette Geissen, ha analizado 340 muestras de suelos de tres países europeos para comparar la presencia de cócteles de pesticidas en suelos bajo manejo orgánico y en suelos bajo manejo convencional. Este estudio es una combinación del esfuerzo de tres proyectos europeos que buscan aumentar la sostenibilidad y la calidad del suelo: Diverfarming, RECARE e iSQAPER.

Las muestras se obtuvieron en cuatro casos de estudio de España, Portugal y Países Bajos con cuatro de los principales cultivos europeos: hortícolas y naranjas en España, uvas en Portugal y producción de patata en Países bajos. Los análisis químicos revelaron que el contenido total de plaguicidas en los suelos convencionales fue entre un 70% y un 90% más alto que en los suelos orgánicos, aunque en estos últimos también se encontraron residuos.

EN UN 70% SUELOS CONVENCIONALES SE DETECTARON MEZCLAS DE HASTA 16 RESIDUOS, EN LOS SUELOS ORGÁNICOS SÓLO SE ENCONTRARON ENTRE 3 Y 5 RESIDUOS DISTINTOS

Mientras que en un 70% suelos convencionales se detectaron mezclas de hasta 16 residuos por muestra, en los suelos orgánicos sólo se encontraron entre 3 y 5 residuos distintos. En estas combinaciones, los residuos que se encontraron con más frecuencia y cantidad fueron herbicidas como Glyphosato y Pendimethalin. Las muestras se recogieron entre 2015 y 2018, y, como no se han producido cambios importantes en términos de gestión, son indicativos de la situación actual y probablemente de otras zonas agrícolas de la UE.

Una vez determinada la presencia de estos cócteles de pesticidas en los suelos agrícolas europeos analizados, sería necesario un mayor conocimiento de los efectos de estas mezclas complejas y acumuladas sobre la salud del suelo, algo sobre lo que hay una laguna importante de información, como remarcan los investigadores de Diverfarming Violette Geissen, Esperanza Huerta, Coen Ritsema y Nicolas Beriot en este estudio publicado recientemente.

El equipo de investigación enfatiza la necesidad de definir e introducir regulaciones y puntos de referencia sobre cócteles de pesticidas en suelos agrícolas que sirvan para proteger la salud del suelo, su biodiversidad y la calidad de la producción de los cultivos. Además, teniendo en cuenta la persistencia de los residuos incluso en suelos bajo agricultura orgánica, sería necesario replantearse el tiempo necesario para la transición de agricultura convencional a orgánica, puesto que debería depender de la mezcla de residuos en el suelo y el tiempo que tarden en desaparecer o ser inocuas.

