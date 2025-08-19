Los sistemas alternativos de producción avícola crecen casi un 10% en España, donde aumenta ligeramente el censo de aves ponedoras

La avicultura de puesta en España avanza hacia modelos más sostenibles y con mayor bienestar animal. En 2024, los sistemas alternativos de producción avícola crecieron un 9,8% y ya representan el 36% del censo total de gallinas ponedoras, mientras que el consumo en los hogares aumentó un 2,9%, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, que recoge la Asociación Profesional de la Avicultura Alternativa (AVIALTER)

Los últimos indicadores económicos del sector confirman la consolidación de los sistemas de producción alternativa en España, aquellos que defendemos desde nuestra asociación. En 2024, el censo total de gallinas ponedoras se situó en 47,85 millones de aves, un ligero aumento del 0,32% respecto al año anterior.

Sin embargo, la tendencia más significativa es el crecimiento de los sistemas sin jaula, camperos y ecológicos, que avanzaron un 9,8% y ya representan el 36% del total de ponedoras en el país. En detalle, las gallinas criadas en suelo aumentaron un 10,5%, las camperas un 8,5% y las ecológicas un 8%.

Pese a este crecimiento, en especial en sistemas alternativos de producción avícola, el número de explotaciones se redujo un 1,8%, hasta alcanzar las 1.774 granjas en abril de 2025, debido al cierre de explotaciones de producción, aunque las de recría se mantuvieron más estables.

PRODUCCIÓN, PRECIOS Y COMERCIO EXTERIOR

El año 2024 estuvo marcado por unos precios elevados: el huevo de jaula se pagó a una media de 192,8 €/100 kg, lo que supone un 60% más que la media de la última década, aunque un 10% inferior a 2023. En comercio exterior, las importaciones crecieron un 61%, mientras que las exportaciones aumentaron un 11%, con un descenso del 15% hacia países extracomunitarios, motivado por la pérdida de competitividad y un mayor consumo interno.

España se consolida como el tercer productor de huevos de la Unión Europea, con un 14,4% de la producción total, solo por detrás de Francia y Alemania. En el conjunto de la UE, el 62% de las gallinas ponedoras ya se crían en sistemas alternativos, reflejando una tendencia clara hacia modelos de mayor bienestar animal.

El consumo de huevos en los hogares españoles aumentó un 2,9% en 2024, y si se amplía la perspectiva, el crecimiento ha sido del 10,9% en los últimos 15 años. Una evolución que contrasta con el retroceso de otros sectores ganaderos y que demuestra la fortaleza del huevo como alimento básico en la dieta.