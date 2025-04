Los robos que no cesan: exigen más medios para terminar con los robos de cobre en numerosas bodegas de Tierra de Barros

El robo de cobre en el campo se ha convertido en todo un problema desde hace mucho tiempo, no solo por el coste y el daño en instalaciones, sino por las consecuencias que provocan la ruptura de muchas instalaciones agrarias en especial en regadío. Pero, pese a las actuaciones policiales, en especial de la Guardia Civil, los ladrones no solo no cejan en su empeño sino que ahora se han centrado en numerosas bodegas de Tierra de Barros.

Ante esta situación, la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura ASEVEX considera inaceptable la oleada de robos que se está produciendo en los últimos meses en numerosas bodegas de Tierra de Barros.

Los ladrones roban el cobre de las acometidas eléctricas de las instalaciones de las industrias, lo cual además de los cuantiosos daños económicos que ocasionan, obligan a las bodegas a paralizar su actividad habitual durante varios días, hasta que reparan los daños causados, con el consiguiente perjuicio que ello supone.

Esta situación hace peligrar la estabilidad de muchas bodegas, «creando un clima de inseguridad que repercute negativamente en el desarrollo económico y empresarial de la comarca en general y del sector vinícola en particular», según la asociación.

Por ello, exigen a la Delegación del Gobierno que dote a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad de los efectivos necesarios para que persigan a los delincuentes que asaltan reiterada e impunemente en numerosas bodegas de Tierra de Barros, en especial en Almendralejo y alrededores.

Finalmente, piden que se realice una adecuada vigilancia de forma que estos hechos no vuelvan a producirse más y que se controle también permanentemente los lugares que reciben la mercancía robada, sin cuya cooperación no sería posible la acción de los delincuentes.

