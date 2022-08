Los regantes de Mancha Occidental II exigen “compromisos definitivos” para el regadío del Alto Guadiana a todos los representantes políticos

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de la Masa Mancha Occidental II exige “compromisos definitivos” para el regadío del Alto Guadiana a todos los representantes políticos a los que insta a que “se dejen de promesas incumplidas de una vez”.

Lamentan que la última ha sido la del propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que el 6 de julio en Las Mesas (Cuenca) anunciaba que su Ejecutivo había solicitado al Gobierno central “un pronunciamiento claro, antes de la última semana de julio, sobre la solución definitiva del problema de los pozos en el Guadiana”. Mancha Occidental II lamenta que bien entrado el mes de agosto sigue sin conocerse ese “pronunciamiento claro” anunciado por el presidente regional.

Añaden que “es igual que no lo haya elevado al Gobierno de la Nación o que lo haya hecho y no le hayan hecho caso, la realidad es que es un nuevo anuncio incumplido, el enésimo, y los regantes ya no se creen nada de los representantes políticos, tanto regionales como nacionales”.

“No entendemos como el presidente realiza un nuevo anuncio sobre los pozos del Guadiana y lo pone fecha límite para luego no cumplirlo”, afirman desde Mancha Occidental II.

Indican que “los anuncios y compromisos políticos se realizan para cumplirlos, lo demás son cantos de sirena, y de eso, desgraciadamente, los regantes de La Mancha sabemos demasiado”.

Tras este nuevo “incumplimiento” exigen a todos los representantes políticos de las diversas administraciones que en el tema del agua “dejen definitivamente a un lado la política, las promesas, los compromisos y se pongan a trabajar con seriedad y rigor en solucionar la actual situación del regadío en el Alto Guadiana, pero como se hacen las cosas, con estudios y análisis rigurosos y presupuesto”.

Desde CUAS Mancha Occidental II confían en poder abordar la situación del regadío en La Mancha en la reunión solicitada al presidente regional hace semanas.