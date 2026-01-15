Los regantes del Bajo Guadalfeo rechazan ser responsables del bloqueo ni del retraso acumulado en las canalizaciones de Béznar-Rules

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, como entidad directamente afectada por la situación actual de las canalizaciones de Béznar-Rules, ha manifestado su profundo desacuerdo con las declaraciones realizadas por el subdelegado del Gobierno en Granada, dejando claro que «los regantes no somos responsables de la situación de bloqueo ni del retraso acumulado, sino que somos los principales perjudicados por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración General del Estado. Un compromiso claro de financiación que no se ha cumplido».

La Comunidad recuerda que en las distintas reuniones mantenidas con la Administración, «tanto el subdelegado como el delegado del Gobierno en Granada adquirieron el compromiso expreso de que el 80% de la financiación del desglosado 3 procedería de fondos europeos y el 20% restante sería asumido por los regantes. Y ese compromiso fue determinante para nuestra disposición a avanzar en el proyecto».

«Hoy, la realidad es bien distinta: esos fondos europeos se han perdido, sin que se nos haya dado una explicación clara, transparente y oficial de los motivos, ni se haya ofrecido una alternativa que respete el acuerdo alcanzado», aseguran en una nota de prensa.

PROMESAS DE AYUDA QUE NUNCA LLEGARON

Asimismo, destacan que «cuando se nos remitió el borrador del convenio desde Acuaes hace ya casi un año, se nos indicó expresamente que se habilitarían ayudas para que los regantes pudiéramos acogernos a ellas y hacer viable nuestra participación económica. A día de hoy, casi doce meses después, no existe ninguna convocatoria, ni línea de ayudas, ni instrumento financiero que respalde aquellas afirmaciones».

Por ello, aseguran que «esta falta de cumplimiento genera una situación de inseguridad e indefensión para los agricultores que representamos. No se puede exigir responsabilidad a quien ha cumplido. Resulta inaceptable que ahora se pretenda trasladar a los regantes la urgencia o la presión para firmar un convenio cuando las condiciones prometidas no se han respetado y cuando la financiación comprometida ha desaparecido».

La Comunidad General de Regantes aclara que ha actuado siempre con responsabilidad, lealtad institucional y voluntad de acuerdo. «Precisamente por esa responsabilidad exigimos ahora explicaciones claras y la asunción de responsabilidades por la pérdida de los fondos europeos comprometidos. Exigimos claridad, garantías y respeto a los acuerdos».

De igual modo, insisten en que «los regantes no pueden ni deben asumir cargas económicas que no fueron las pactadas, ni firmar acuerdos sin garantías reales de financiación y apoyo público. Las infraestructuras de Béznar-Rules no son un capricho, sino una obra estratégica largamente esperada y vital para la supervivencia del sector agrícola de la Costa Tropical».

Por todo ello, la Comunidad General de Regantes reclama:

Que se expliquen públicamente las causas de la pérdida de los fondos europeos comprometidos.

Que se asuman las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.

Que se restituya el modelo de financiación acordado (80 % público – 20 % regantes) o se habiliten ayudas equivalentes de manera inmediata.

Que se deje de señalar a los regantes como responsables de una situación que no han provocado.

Asimismo, defiende que la Comunidad General de Regantes seguirá defendiendo los intereses de los agricultores y del territorio, con firmeza, transparencia y sentido institucional.