De las palabras a los hechos: regantes del Bajo Guadalfeo exigen respuestas inmediatas a la Junta andaluza y al Gobierno sobre las canalizaciones de Rules

Con el inicio del nuevo curso político, la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo (CGRBG) quiere lanzar un mensaje claro y firme: «es el momento de pasar de las palabras a los hechos» y, por eso, exigen respuestas inmediatas a la Junta de Andalucía y al Gobierno central sobre las canalizaciones de Rules.

Durante los meses de junio, julio y agosto, la CGRBG ha mantenido reuniones tanto con la Administración de la Junta de Andalucía como con la Administración Central. Sin embargo, «a día de hoy no hemos recibido respuestas claras ni compromisos concretos que permitan marcar una hoja de ruta realista y efectiva para las canalizaciones de Béznar-Rules«.

El pasado verano, la CGRBG se reunió con el Secretario de Agricultura de la Junta de Andalucía, a quien se trasladó la necesidad de apoyo decidido y efectivo a estas obras. Hasta la fecha, no se ha pronunciado ni se ha fijado un calendario de actuación. Desde la CGRBG «exigimos que la Junta de Andalucía se implique de manera firme en este proyecto que beneficia no solo a la Costa Tropical, sino a toda la provincia de Granada y, en definitiva, a Andalucía».

En lo que respecta al Gobierno de España, la situación «es igualmente insostenible», aseguran.

Las obras del Desglosado nº G avanzan lentamente, pero los compromisos para iniciar el Desglosado nº 3 siguen bloqueados.

El requisito de avales financieros a cargo de los agricultores es inasumible e Se trata de una infraestructura pública de interés general que debe contar con financiación pública real.

La pérdida de fondos europeos por la falta de gestión es otro ejemplo de irresponsabilidad que no se puede

La CGRBG»ha demostrado, con estudios técnicos propios, que la ejecución de los desglosados puede optimizarse. Unir el Desglosado nº 3 con el nº 4 permitiría ahorrar costes y garantizar un suministro más eficiente, pero esta alternativa aún no ha sido valorada por el Gobierno central».

UNA AGENDA CON PRIORIDADES

La CGRBG marca así una agenda clara para los próximos meses:

Exigimos a la Junta de Andalucía un pronunciamiento inmediato y un plan de acción Exigimos al Gobierno central que cumpla con sus compromisos, libere la financiación necesaria y revise el proyecto para hacerlo viable y más económico. Exigimos que se garantice la llegada de agua a la Costa Tropical, porque no se trata de un capricho, sino de una necesidad vital para la agricultura, la economía y el futuro de la

Asimismo, advierten de que ante la falta de respuestas por las canalizaciones de Rules, la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo «no se va a quedar de brazos cruzados. Si no llegan respuestas y compromisos firmes, intensificaremos nuestras acciones y elevaremos nuestras reivindicaciones a todas las instancias necesarias. El agua de Rules no puede seguir siendo un sueño aplazado. Es hora de que las administraciones se mojen de verdad».