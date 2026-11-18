La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha sancionado con 70.454,24 euros a la Comunidad de Regantes Vega de Villallano, en el norte de Palencia, por regar fuera de la zona incluida en la concesión, como informa Ferduero. La comunidad de regantes palentina tiene una superficie de 260 hectáreas, de las que se riegan regularmente unas 80 al año, ha denunciado una «persecución sancionadora por parte de la Confederación mediante resoluciones de expedientes por los que se impone el pago de cantidades desorbitadas que ponen en riesgo la continuidad de su actividad agrícola».

Vega de Villallano ha sido modernizada mediante el convenio firmado entre la SEIASA, el Itacyl y la propia Comunidad de Regantes y, “paradójicamente, la Entidad ha sido sancionada por regar fincas afectadas por dicha modernización, lo que supone un disparate mayúsculo”. Sin embargo, según denuncia Ferduero, para la CHD dichas fincas no pertenecen a la zona incluida en la concesión, porque así lo refleja el visor MÍRAME del organismo de cuenca.

“En los últimos meses son muchos los regantes y representantes de Comunidades de Regantes de Aguas Superficiales y Subterráneas que se han dirigido a Ferduero para denunciar la persecución sancionadora que sufren por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, mediante resoluciones de expedientes por los que se impone el pago de cantidades desorbitadas que ponen en riesgo la continuidad de su actividad agrícola. La última muestra es la sanción de 70.454,24 euros impuesta a la Comunidad de Regantes Vega de Villallano, en la provincia de Palencia”, dice la Federación de Regantes del Duero.

MÁS CASOS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Pero el de Palencia no es el único caso en los últimos años de abuso de la CHD, prosigue Ferduero.

“Muchas zonas de aguas subterráneas, tanto de explotaciones individuales, como asociadas y constituidas en CUAS están sufriendo la misma persecución por diferentes casuísticas: tardanza excesiva en la aprobación de ampliaciones de zona solicitadas, falta de concordancia en las declaraciones de cultivos en zonas que se llevan regando hace cerca de 100 años y que no han sido regularizadas”, añaden.

En todos los casos –observan-, estas trabas administrativas pesan mucho más que la correcta gestión del agua y que los consumos estén por debajo de las dotaciones asignadas.

PROPUESTA DE FERDUERO

“Desde Ferduero proponemos a la Confederación que, en vez de iniciar con tanta facilidad procedimientos y expedientes sancionadores, plantee a las Entidades afectadas o actúe de oficio en la iniciación de procedimientos de modificación de características que regularicen las situaciones concesionales, adaptándolas a la realidad también en el visor Mírame. La ecuación es clara: menos sanciones y más soluciones”, sentencian los regantes.

La federación de comunidades de Regantes del Duero considera que la CHD se comporta “como un ente opaco y decimonónico anclado en el pasado, sin sensibilidad alguna hacia los usuarios”, y piensan que es contrario e incompatible con la vocación de atención y resolución de problemas que tiene que tener toda administración y todo funcionario público.

Ferduero tiene claro que la CHD es una Entidad necesaria para la distribución equitativa del recurso agua y su preservación en cantidad y calidad, pero “tiene que empezar a remar para quitarse de encima la imagen negativa bastante generalizada que de ella tienen los usuarios y resto de entidades con las que se relaciona”, concluyen los regantes.