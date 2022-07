Los regantes de Mancha Occidental II demanda una oferta de compra de derechos de agua para riego “realista” por parte de la CH Guadiana

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II demanda a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que convoque una oferta de compra de derechos de agua para los regantes “realista”, tras el fracaso de la última convocatoria para el Alto Guadiana, declarada desierta por parte de la CHG.

Desde Mancha Occidental II señalan que numerosos usuarios han calificado de “fracaso absoluto” la última oferta, solicitando por ello próximas convocatorias “interesantes” para los agricultores, “ya que hay presupuesto suficiente”.

Además, aclaran que desde esta CUAS no se ha entorpecido la presentación de ofertas a la compra de derechos de agua por parte de la Confederación y si no ha tenido éxito es “por la falta de atractivo para los regantes, que ven como con la oferta presentada por la CHG sus explotaciones pierden mucho valor, lo que no interesa a nadie, ni en La Mancha, ni en Madrid ni en ningún lado”. En ese sentido, lamentan que “en ningún momento la Confederación detalló el proceso ni sus características a Mancha Occidental II”.

Por otra parte, CUAS Mancha Occidental II pide que se contemple una línea especial en estas ofertas para los agricultores más mayores, de cara a facilitar el acceso a tierras de regadío de los agricultores más jóvenes y potenciar la incorporación para propiciar el necesario relevo generacional en el campo.

Además, demandan la misma agilidad aplicada a la resolución de estas solicitudes de compra de derechos para el resto de expedientes de los regantes, que arrastran demoras de años.

Masa Mancha Occidental II

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa Mancha Occidental II es una entidad pública de gestión que cuenta con más de 90.000 hectáreas de regadío y unos 9.000 usuarios de municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.