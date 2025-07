Los quesos españoles refuerzan su posición en el mercado de EE. UU. desde las ferias Good Food Mercantile y Summer Fancy Food de Nueva York

La campaña de promoción e información “Discover the European Cheestories with cheeses from Spain”, impulsada por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con apoyo de la Unión Europea, da nuevos pasos en su estrategia de divulgación de los quesos españoles en EEUU y recaló en las prestigiosa ferias ‘Good Food Mercantile’ y “’Summer Fancy Food’, en Nueva York.

En primer lugar, la ‘Good Food Mercantile’ es un evento anual organizado por la Good Food Foundation, dedicado a promover la producción y consumo de alimentos auténticos y responsables, que se celebró el 28 de junio en el Metropolitan Pavilion de Nueva York. “A diferencia de las ferias comerciales tradicionales, la ‘Good Food Mercantile’ reúne a productores artesanales y comercializadores comprometidos con la sostenibilidad y la calidad, donde los quesos de origen español han tenido un especial protagonismo y visibilización”, ha valorado la directora gerente de InLac (organización que reúne a todos los operadores de la cadena de valor del lácteo en España), Nuria M. Arribas.

Los quesos españoles se han mostrado en este foro a miles de visitantes, que han tenido la oportunidad de degustarlos de la mano de la experta en quesos Erin T. Connolly. En concreto, se han mostrado quesos DOP Arzúa-Ulloa, DOP Murcia al Vino, DOP Manchego, DOP Majorero, DOP Mahón-Menorca, DOP Tetilla, IGP Valdeón y DOP Zamorano.

De igual forma, estos quesos excelentes han mostrado su calidad, potencial y versatilidad en otra feria de referencia, la ‘Summer Fancy Food’, celebrada en Nueva York entre el 29 de junio y el 1 de julio. Se trata de uno de los certámenes más importantes del calendario en EE. UU. para los alimentos gourmets, donde acuden más de 7.700 potenciales compradores.

“La exposición y degustación capitaneada por Erin T. Connolly ha permitido mostrar la oferta de quesos de origen español, como los quesos de pasta prensada elaborados con leche de oveja, cabra y mezclas, así como otros quesos amparados por figuras de calidad como, por ejemplo, DOP Manchego, DOP Murcia al Vino, DOP Zamorano, DOP Arzúa-Ulloa, DOP Majorero o DOP Mahón-Menorca, entre otros muchos, dada la gran variedad de quesos que se elaboran en España”, ha subrayado Arribas.

La participación en ferias ha sido una de las prioridades de la campaña de promoción “Cheestories”, permitiendo al sector estar presente en foros de relevancia para dar a conocer los quesos y ayudar a su expansión en EE. UU., su principal mercado fuera de la UE.

La campaña de promoción, de tres años de duración (marzo de 2023- febrero de 2026), integra diferentes acciones de divulgación en ciudades como Nueva York, Las Vegas o Chicago. En 2024 las exportaciones de origen español a todos los destinos se incrementaron en volumen (+6,95% hasta 125.206 toneladas) y valor (+4,57% hasta 839,42 millones de euros). Los envíos a EE. UU. tienen un importante peso, al concentrar un 14,45% en valor y casi un 8 % en volumen del total, lo que le convierte en el tercer mercado exterior en valor y el cuarto en volumen.