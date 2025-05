Los quesos españoles muestran su calidad y versatilidad en la prestigiosa feria NRA de Chicago de la mano de Inlac

La campaña de promoción e información “Discover the European Cheestories with cheeses from Spain”, impulsada por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con apoyo de la Unión Europea, sigue su curso con nuevas actividades programadas para 2025 en su tercer y último año de ejecución, entre las que destaca la asistencia a la prestigiosa feria NRA de Chicago, celebrada entre el 17 y el 20 de mayo.

La National Restaurant Association (NRA) de Chicago es una de las ferias más relevantes para la industria de la restauración y la alimentación en EEUU, que ha reunido en un solo foro a expositores, compradores, chefs y expertos en torno a las últimas innovaciones en productos, servicios y tecnologías para el sector gastronómico.

La feria es una plataforma clave para descubrir las últimas tendencias del mercado e intercambiar ideas con otros profesionales del sector, siendo un punto de encuentro crucial sobre el desarrollo y la innovación dentro de la industria alimentaria, han explicado desde InLac.

En este evento, que atrajo a expositores y visitantes de EEUU e internacionales, InLac contó un stand propio en el que promocionó una selección de diez quesos europeos de origen español, con la ayuda de la maestra quesera Erin T. Connolly. En concreto, brillaron referencias de DOP Arzúa-Ulloa, DOP Murcia al Vino, DOP Idiazabal, Queso Mezcla, DOP Manchego, Rulo de Cabra, DOP Mahón-Menorca, DOP Tetilla, IGP Valdeón y DOP Zamorano.

“Estamos muy satisfechos con la receptividad que han tenido nuestros quesos en este certamen, un foro donde hemos podido dar a conocer la variedad, calidad y versatilidad de los quesos europeos de origen español y ayudar con ello a su mayor internacionalización”, ha subrayado la directora gerente de InLac, Nuria Maria Arribas.

La participación en ferias, como esta de la NRA de Chicago, ha sido una de las prioridades de la campaña de promoción “Cheestories”, permitiendo al sector estar presente en foros de relevancia como la Good Food Mercantile, la Summer Fancy Food o la Winter Fancy Food, para dar a conocer nuestros quesos y ayudar a su expansión en EEUU, su principal mercado fuera de la UE.

La campaña de promoción, de tres años de duración (marzo de 2023- febrero de 2026), integra diferentes acciones de divulgación en ciudades como Nueva York, Las Vegas o Chicago, y se ha propuesto aumentar el nivel de conocimiento sobre las bondades de los quesos europeos de origen español, especialmente su variedad y diversidad.

En 2024 las exportaciones globales de queso español a todos los destinos se incrementaron tanto en volumen (+6,95% hasta 125.206 toneladas) como en valor (+4,57% hasta 839,42 millones de euros). Los envíos a EE. UU. tienen un importante peso, al concentrar un 14,45% en valor y casi un 8 % en volumen del total, lo que le convierte en el tercer mercado exterior del sector en valor y el cuarto en volumen para esta categoría.