Los productores sevillanos se suman a la indignación e instan a las industrias a que paguen el tomate por encima de los costes de producción

Se venía denunciando desde Extremadura y ahora el problema ha estallado en Andalucía. Los productores de tomate de transformación no levantan cabeza. Los agricultores sevillanos que siembran tomate destinado a la industria de transformación se han despertado «con la indignante sorpresa de que los precios de contratación ofertados por la industria son tremendamente bajos y no cubren siquiera los costes de producción».

Este cultivo, de gran importancia para el regadío de la provincia de Sevilla, inicia el ejercicio de 2026 entre las dudas y la incertidumbre. Pese a la nefasta campaña de tomate del año pasado, muchos productores tradicionales de tomate de transformación han reservado hectáreas para este cultivo en la actual campaña, y es precisamente en estas fechas cuando se cierran los contratos con la industria de transformación de tomate y se fija precio por la producción que se entregará en los meses estivales.

A mediados de enero de 2026, CONESA, una de las dos industrias compradoras en Sevilla, dio a conocer a los agricultores su precio de salida de compra en 105 €/tn, una cifra muy por debajo del precio de coste de producción, lo que hace inviable el cultivo del tomate para industria para la mayoría de productores. Y SUGAL, la otra industria compradora, aún no ha dado a conocer el precio de salida.

DENUNCIARÁN ANTE LA AICA UNOS PRECIOS QUE NO CUBREN NI LOS COSTES DE PRODUCCIÓN E INCUMPLEN LA LEY DE LA CADENA

En 2024, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura encargo un estudio a la Universidad de Extremadura para conocer cuáles son los costes de producción del cultivo. Este estudio fija 115 €/tn el importe que debe percibir el productor para cubrir sus costes, a lo que habría que añadir el teórico beneficio del cultivador, por lo que cualquier precio que se sitúe por debajo de ese importe podría estar vulnerando la Ley de la Cadena Agroalimentaria.

Ante este sombrío panorama, ASAJA-Sevilla ha recomendado a los productores de tomate que no deben aceptar ofertas por debajo de los costes de producción, y además advierten a las Industrias que pagar por debajo de ese nivel supondría incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

ASAJA-Sevilla quiere poner de manifiesto que el tomate de industria es un sector de gran importancia para la economía de la provincia, por lo que solicita a las industrias «que abandonen esta dinámica de bajos precios, ruinosa para el productor, y a la larga para la propia industria, que puede sufrir la falta de materia prima si se reducen las hectáreas de tomate».

Tras la multitudinaria asamblea informativa celebrada el pasado 27 de enero en el Bajo Guadalquivir, en la que participaron ASAJA-Sevilla y otras organizaciones junto a más de 300 agricultores de Lebrija, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca. ASAJA-Sevilla, de común acuerdo con los productores, anunció que reclamará en los próximos días la mediación de la Junta de Andalucía para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, y se planteará denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a aquellas Industrias que a su juicio intenten imponer precios por debajo de los costes.