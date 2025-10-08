Los productores españoles de alcachofa auguran una “buenísima” campaña que esta misma semana arrancará en Tudela y la Ribera, en Navarra

La temporada de la llamada ‘joya de la huerta’ está a punto de comenzar. En las principales zonas los productores españoles de alcachofa se afanan estos días en tener todo listo para empezar a arrancar el primer colmo de la campaña y que poco a poco la verdura de moda llegue a los mercados. “Confiamos en volver a tener otra campaña buenísima con un producto de una calidad extraordinaria como ya pasó el año pasado”, remarca Antonio Galindo, presidente de Alcachofa de España, la asociación sin ánimo de lucro para la promoción del consumo de alcachofa.

En Tudela (Navarra), por ejemplo, algunos mayoristas como Frutas y Verduras Castel-Ruiz empezarán a recoger las primeras alcachofas esta misma semana tal y como adelantó hace unos días su gerente, Jaime Castel-Ruiz, durante la feria Fruit Attraction celebrada en el recinto ferial Ifema, en Madrid.

“Tenemos muchas expectativas puestas este año. Creo que sí, que volveremos a tener una buena campaña y un producto de calidad”. También se muestra optimista Guillermo Agorreta, presidente del Consejo Regulador de la IGP Alcachofa Blanca de Tudela y responsable de la empresa SAT Agorreta donde mantendrán la apuesta por la variedad local. “De momento solo plantamos alcachofa blanca de Tudela y nuestra idea es seguir así”.

En Benicarló (Castellón) también han activado la cuenta atrás para empezar con la recogida. Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ‘Alcachofa de Benicarló’ también son muy optimistas con el inicio de esta nueva campaña.

Similar opinión tienen sus homólogos en la Vega Baja (Alicante) y la Región de Murcia aunque en estas zonas aún esperarán algunas semanas para comenzar con la cosecha que creen que volverá a estar marcada por una excelente calidad. En la Vega Baja, donde se ha doblado la superficie dedicada a este cultivo en la última década son cautos a la hora de hablar de previsiones de producción. “Vamos a esperar. Dependemos de muchos factores externos pero ojalá sea un buen año”, subraya Antonio Ángel Hurtado, presidente de la marca ‘Alcachofa Vega Baja’.

ANTONIO GALINDO, ‘ALCACHOFA DE HONOR’

Antonio Galindo, presidente de Alcachofa de España, quien estuvo la semana pasada en Fruit Attraction acompañando a la quincena de socios de la entidad con stand propio en la feria, quiso recordar el trabajo, esfuerzo y dedicación de las familias de agricultores que sacan adelante este cultivo. “Plantamos las alcachofas cuando mucha gente de este país está de vacaciones, soportamos altas temperaturas, vivimos siempre con la incertidumbre de las lluvias y el retraso en la bajada de las temperaturas”, reconoció después de recoger de manos de Diego Orta el premio ‘Alcachofa de Honor’ concedido por Frutas y Hortalizas de Fontellas por sus diez años al frente de Alcachofa de España.

En 2024 la recolección de alcachofas en España rozó las 200.000 toneladas, consolidando así al país como el tercer productor del mundo.