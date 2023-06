Los productores de vino de la C. Valenciana se quedan sin ayudas para la destilación de crisis porque la Conselleria no las pidió

Los productores de uva de vinificación de la Comunitat Valenciana se van a quedar sin ayudas para la destilación de crisis debido a que la Conselleria de Agricultura no las solicitó en su día como sí han hecho otras comunidades autónomas, según denuncia LA UNIÓ Llauradora.

La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura ha elaborado una propuesta de Resolución donde indica que solo dos comunidades autónomas, Cataluña y Extremadura, activarán la medida de destilación de crisis en su territorio con fondos estatales, tras haberla pedido en su día. Por su parte La Rioja y País Vasco activarán la medida también pero con fondos propios. La Comunitat Valenciana, ni con fondos del Gobierno de España ni con los de la Generalitat.

Así, Cataluña tendrá 1 millón de euros con cargo a la partida presupuestaria del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) para el año 2023 y Extremadura 1,29 millones de euros con cargo a la partida presupuestaria de la intervención sectorial del vino (SV) para el ejercicio 2024. En Cataluña se destilarán un total de 16.666 hectolitros y en Extremadura 43.333 Hl.

EN LA C. VALENCIANA NADA DE TODO LO ANTERIOR SERÁ POSIBLE PORQUE LA CONSELLERIA NO HIZO LOS DEBERES Y NO PIDIÓ LA MEDIDA DE LA DESTILACIÓN DE CRISIS