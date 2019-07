La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) se reunió con el Secretario general del Ministerio de Agricultura y su equipo para trasladarles su preocupación por la banalización que las Administraciones Comunitarias están realizando acerca del impacto del acuerdo con Mercosur para los productores de vacuno de carne europeos y muchas zonas rurales españolas. Desde la Asociación se insiste que ante la ausencia de algún mecanismo de ayuda sectorial en la Unión Europea, existe un riesgo cierto de desestabilización del mercado en los próximos años.

“Nadie pone en duda el gran éxito comercial de este acuerdo para muchos sectores europeos y sobre todo para España que siempre ha sido un gran impulsor del mismo. Sin embargo, lo que no se puede permitir es que para llegar a él se ponga en peligro la estabilidad de todo un sector del que al menos en España, viven unas 150.000 familias”, advierte la asociación..

En opinión de ASOPROVAC la competencia con Mercosur es inasumible para los productores europeos. “No olvidemos, señala Alberto Juanola, Presidente de Asoprovac, que los cuatro países de Mercosur produjeron el año pasado un cuarto de la producción mundial de carne de vacuno y se sitúan entre los primeros diez exportadores del mundo. Son grandes productores y tremendamente competitivos ya que tienen acceso a tecnologías y productos en muchas ocasiones prohibidos en la UE. Esto hace que la carne de vacuno producida en Mercosur sea sistemáticamente mucho más barata que en la UE a su entrada en matadero, hasta un 40% de promedio en 2018.”

También preocupa, según los informes presentados por la Asociación, la amplia lista de diferencias de estándare incluida la desestabilización del mercados. “Permítanme citar dos ejemplos, el del bienestar animal, de vital importancia para los ciudadanos europeos y que sin embargo apenas ha sido objeto de regulación en estos países y, sin duda, la gran contradicción de todo esto: el cambio climático. No es posible que Europa se presente como líder en la lucha frente al cambio climático y haya firmado este acuerdo que permitirá aumentar, por ejemplo, la entrada de carne brasileña donde se ha demostrado que la deforestación es impulsada en parte por la necesidad de expandir pastos para el ganado. Esta situación no ha hecho más que agravarse desde que Bolsonaro llegara al poder lo que sitúa a Europa en una situación compleja y que deberá vigilar de cerca”, explica Matilde Moro, gerente de la Asociación.

Para asoprovac existe la posibilidad de que la llegada de carne de los países de mercosur provoque una desestabilización del mercado

Estas crecientes diferencias, concretamente en el uso de métodos de producción ampliamente utilizados en el resto del mundo, pueden llevar a la ganadería en general y a la de vacuno de carne español en particular, a una situación de extrema fragilidad y debilidad competitiva con respecto a productores de otras zonas del mundo.

La Asociación considera “absolutamente irracional” el proceso de legislación en Europa donde cada vez más a menudo el principal argumento que soporta la prohibición de un determinado manejo o tecnología es el principio de precaución. Es decir, “el miedo a lo desconocido.Esta situación es imposible de explicar a un productor europeo al que se le veta determinada técnica o producto por motivos no científicos mientras que luego tiene que convivir en el mismo mercado con carnes que sí las han utilizado y sin ninguna diferenciación. Esta manera de legislar es profundamente injusta e incoherente ya que sitúa en una posición de clara fragilidad a los productores europeos ante terceros países” afirma Alberto Juanola.

El Secretario General del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda ha asegurado que son muy conscientes de la situación y ha instado a la Asociación a trabajar con el Ministerio para ser capaces de definir bien las fortalezas, debilidades y retos sectoriales que deben integrar el Plan Estratégico sobre el que tendrá que asentarse la futura PAC.

Es cierto que todavía falta conocer la letra pequeña de este acuerdo y si realmente- tal y como asegura el ministerio- Mercosur cumplirá los estándares europeos y no acabará provocando una desestabilización del mercado. Sin embargo se ha solicitado al Ministerio que no baje la guardia ya que desde la Asociación estaremos muy vigilantes al respecto y seremos todo lo exigentes que sea necesario ante las Administraciones pertinentes – Nacional y Comunitaria -, para que se establezca dicha estrategia para la producción y el tejido rural europeos con el fin de no tener que lamentar el descalabro del sector productor de carne en primer término y, posteriormente, del sector agroindustrial (industria cárnica, fábricas de pienso, transportistas, sanidad veterinaria, etc.) que depende de él.