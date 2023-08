Los productores de pollos dejarán de ingresar hasta final de año 4.000 € por la bajada de precios impuesta por algunas integradoras

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia ha denunciado la actitud de algunas empresas integradoras que tienen en su hoja de ruta bajar de forma unilateral los precios que pagan a los ganaderos integrados por los pollos producidos en sus explotaciones hasta en 0.065 € por pollo para el segundo semestre de este año 2023. Esta rebaja del precio supone una pérdida de en torno a 2.000 € por ciclo productivo (2 meses por camada) para una explotación de tamaño medio, por lo que dejarán de ingresar hasta final de año 4.000 €.

“Es incomprensible que en el momento del año en el que los costes de producción son más elevados para los ganaderos, por el elevado consumo de energía eléctrica que se registra en estas explotaciones para el mantenimiento de las óptimas condiciones ambientales para la cría de las aves en la época de más calor, algunas empresas tengan ya planificado e incluso comunicado a los ganaderos, reducirles el precio al que le pagan por los pollos producidos, lo que pondrá contra las cuerdas a decenas de explotaciones familiares, lo que supone además incurrir en un claro incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria”, apunta Carlos Esparcia, Secretario de Ganadería de UPA Murcia.

El sistema de producción bajo la modalidad de integración, que es el mayoritario para este tipo de producción animal, está sujeto al cumplimiento de esta Ley, que obliga a las empresas integradoras a asegurar a los productores una remuneración por encima de los costes de producción, «no dándose además situaciones de mercado que justifiquen la bajada de precio hacia los productores, cuando con no poco esfuerzo, se ha podido generar valor en la cadena de la carne de pollo, tras años en los que la tónica era la destrucción del mismo».

O ESTAS EMPRESAS RECTIFICAN ESTA POSTURA O ADVIERTEN DE QUE COMENZARÁN A PRESENTAR DENUNCIAS ANTE LA AICA

Esparcia afirma que “aunque el precio de la electricidad ha bajado de forma sustancial en los últimos meses, se mantienen en niveles mucho mayores a los que se tuvieron en cuenta cuando se firmaron los contratos de integración entre los ganaderos y las industrias avícolas hace 2-3 años, de forma que las ‘referencias históricas’ de precios, no solo no pueden mantenerse en el tiempo ya que están al margen de la Ley, sino que requieren una actualización inmediata acorde a los actuales coste de producción, y no solo a los energéticos que suponen entre el 75 y el 80% de los costes variables, ya que otros muchos elementos necesarios para la producción que son aportados por los ganaderos, se han disparado de precio. “

Desde UPA recuerdan que junto al resto de organizaciones agrarias representativas del sector y Avianza, la asociación mayoritaria del sector español de la avicultura de carne, se encuentran trabajando en la actualización de las Bases del Contrato Tipo de Integración, con el objetivo de establecer garantías y el marco de actuación para la regulación de la actividad entre ganaderos y empresas integradoras, «lo que justifica más si cabe, apuntar de forma clara hacia aquellas empresas que se encuentren al margen de Ley y del acuerdo dentro del sector».

Por todo esto, y al ver inadmisible que dejarán de ingresar hasta final de año 4.000 €, exigen «una rápida rectificación en la actitud de estas empresas que pretenden bajar los precios a los ganaderos, de forma que se acabe con la angustia e incertidumbre que tienen muchos de ellos, que además han acometido importantes inversiones en la modernización de sus instalaciones, ya que si no es así, realizaremos denuncias tanto públicas – poniendo nombres encima de la mesa- y ante la AICA para que exija el cumplimiento de la Ley», concluye Esparcia.