Los problemas económicos se acentúan y reclaman el pago de las indemnizaciones de los ataques de lobos producidos desde 2021

La Alianza UPA-COAG ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente que proceda con urgencia al pago de las indemnizaciones por los expedientes de reclamación de daños por ataques de lobos pendientes de pago correspondientes al año 2022 e incluso del 2021.

La organización solicita al Gobierno regional que no retrase por más tiempo indemnizaciones que en algunos casos superan incluso los 10.000 euros, «y por lo tanto pedimos que demuestre con hechos que está sensibilizado con el problema de los ataques de los lobos al ganado», después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico incluyera a la especie dentro del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (Lespre) en otoño del año 2021.

La Alianza UPA-COAG «no pide otra cosa más que lo que han repetido por activa y por pasiva desde el Gobierno regional en infinidad de ocasiones y es su predisposición a apoyar a los ganaderos y proceder al pago de las indemnizaciones de los daños que sufran sus cabañas”.

PIDEN QUE SE RESUELVA ESTE PROBLEMA DE FORMA INMEDIATA Y DE NO SER ASÍ, ESTUDIARÁN EMPRENDER MEDIDAS DE PROTESTA

Son numerosos los expedientes abiertos que aún no se han abonado, y a pesar de las reclamaciones de los ganaderos no son pocos los expedientes que en los últimos dos años aún no se han satisfecho por parte de la Administración regional.

Para la organización, «el problema no solo radica en lo que parece ser una evidente falta de actitud de la Consejería por abonar rápidamente los daños, sino también en el colapso de determinadas unidades veterinarias, que por falta de personal, tienen ralentizados muchos de los trámites administrativos que deberían agilizarse con prontitud».

Consideran básico que en la situación actual que están atravesando los ganaderos, con elevadísimos costes de producción, con precios en el umbral de la rentabilidad o incluso por debajo, y con mucha incertidumbre a corto y medio plazo, «el pronto pago de los daños que los lobos infligen a las cabañas ganaderas extensivas debería ser imprescindible».

La Alianza UPA-COAG reclama a la Consejería de Medio Ambiente que «resuelva este problema de forma inmediata y de no ser así, estudiarán emprender medidas de protesta. Exigimos a la Administración regional que demuestre con hechos estar del lado de los profesionales en un tema tan sensible para las zonas ganaderas como es el problema del lobo, y eso solo se consigue con indemnizaciones justas pero también con un pronto pago de las mismas».