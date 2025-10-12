Los precios en origen del aceite bajan hasta 50 euros a la espera de comprobar si la meteorología ratifican los aforos oficiales

En un momento de espera, donde se mira más al cielo que a los mercados, los precios en origen del aceite ha caído ante la ausencia de movimiento, y lo poco que se mueve es a la baja con descensos de hasta 50 euros en algunas categorías. Pese a los buenos aforos del Gobierno y de la Junta de Andalucía, el sector sabe que todo esto no deja de ser especulaciones y que todo dependerá de la climatología y de las lluvias que deben caer.

De hecho, los primeros aceites frescos están llamando la atención por su escasa calidad, ya que la aceituna no está ni cerca de como debiera estar. Por eso, todo sigue pendiente del cielo con unas caídas de hasta 50 euros no esperadas y con nuevos llamamientos a poner fin a «la manipulación del mercado que se está produciendo para mantener unos precios bajos en el aceite de oliva sin justificación» que puede convertirse en un mantra si no se cumplen los aforos.

Como dos veces cada semana, COAG Jaén mantiene abierta una ventana para conocer los precios del aceite de oliva en origen de forma actualizada. Hay que recordar que estos precios son medios y se refieren a transacciones realizadas en origen, sin envasar.

El precio medio del aceite, en origen, según el POOLRED se ha situado esta semana (del 4 al 10 de octubre) en:

* España * Jaén Precio medio operaciones: 3,76 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,10 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,63 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,47 euros Precio medio operaciones: 3,84 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,19 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,60 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,51 euros

*Para conocer más datos sobre precios y operaciones en origen ponte en contacto con el Sistema de Información de Precios en Origen – POOLred. Tel. +34 953 29 50 90 E-mail: pool@poolred.com

El precio medio del aceite del 29 de septiembre al 5 de octubre según la Junta de Andalucía es:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,17 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,69 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,53 euros

El precio medio del aceite la semana del 22 al 28 de septiembre según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha situado en 3,70 euros:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,26 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,64 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,43 euros

PRECIOS AUTONOMÍAS

PRECIOS INTERNACIONALES