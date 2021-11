Los precios en la lonja del Ebro sigue fuertes y al alza, con operaciones contenidas pero con serios problemas para encontrar transporte

PORCINO: Sigue apareciendo el signo negativo en la tablilla del porcino. En esta ocasión con menos fuerza que en anteriores semanas ya. La oferta se mantiene al alza por encima de la demanda. Sigue subiendo el peso el – situación normal en otoño- mientras que la demanda va subiendo favorecida por los bajos precios actuales. Todavía la exportación no despunta, con China que continúa presionando.

LECHONES: Permanece sin cambios la tablilla del lechón. La presión de la oferta del exterior y la situación del mercado del gordo no permiten alegrías en el mercado. La oferta nacional sigue colocándose sin problemas.

AVES: Nueva subida en las cotizaciones de la tablilla del pollo que no abandona el signo positivo. La producción no presiona en el vivo y no existen problemas de peso lo que permite a la oferta poder colocarse sin problemas. El mercado está fuerte en la canal en cuanto a pedidos con una oferta ajustada tanto en peso como en el número de animales.

HUEVOS: Continúan los repuntes positivos en la tablilla y se mantiene la tendencia de la pasada jornada. Actividad y animación en la demanda tanto los pedidos nacionales como los que van al extranjero.

VACUNO: Continúan los apuntes positivos en los machos en las canales de vacuno mientras que las hembras repiten. En los machos existe poca oferta y hay demanda tanto nacional como para los mercados exteriores. En las hembras también se da poca oferta. Aquí, la demanda no está tan animada como en los machos con un mercado nacional que se encuentra más parado.

OVINO: Siguen subiendo las cotizaciones de los corderos y se mantiene una semana más la tendencia positiva de precios. Las ventas han sido buenas este fin de semana largo. El mercado ha terminado sin género y lo poco que sale está muy solicitado. Se espera que esta semana las ventas sean más moderadas. Debido la poca oferta que existe costará cumplir con la demanda que haya, aunque sea escasa y haya problemas para encontrar transporte.